CHP'li Demir: Terörsüz Türkiye İçin Destek Sürecek - Son Dakika
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CHP'li Demir: Terörsüz Türkiye İçin Destek Sürecek

CHP\'li Demir: Terörsüz Türkiye İçin Destek Sürecek
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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin şeffaf, hukuki ve Meclis denetiminde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Demir, meşru ve milli adımları destekleyeceklerini, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Siyaset, kronikleşmiş sorunları torunlarımıza devretme yeri değil, milletin ikbaline engel olan sorunları çözme makamıdır. Terörün gölgesinin ülkemizin üzerinden tamamen kalktığı, gençlerimizin geleceğini yurt dışında değil, bu topraklarda kurduğu, kardeşliğin ve huzurun teminat altına alındığı bir Türkiye için meşru, hukuki ve milli her adımı desteklemeye, yapıcı önerilerimizle sürecin takipçisi ve güvencesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Demir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Anadolu'nun kalbinden ve büyük Türk milletinin bağımsızlık iradesinden süzülüp gelen kutsal TBMM çatısı altında Türkiye'nin yıllardır kanayan yarasını dindirmek, vicdanları rahatlatmak ve ülkenin geleceğini güvenli ve aydınlık bir geleceğe kavuşturmak için barış, kardeşlik ve yıkılmaz birliktelik sürecine katkı sunmak için konuşacağını" söyledi.

"Kürsüden her zaman cumhuriyetin kurucu iradesini, ortak geleceği ve bu toprakların barışını savunduklarını" belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de terörden arındırılmış, huzura ermiş bir Türkiye hedefini cumhuriyetin temel ilkeleri ve tarihsel sorumluluk doğrultusunda değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bizim için 'Terörsüz Türkiye' sadece bir temenni ya da siyasi bir slogan değildir, bu milletin evlatlarının can güvenliğini, annelerin gözyaşını dindirmeyi, her bir insanımızın yarınlara güvenle bakmasını teminat altına alma mücadelesidir. Kirli terör odaklarının on yıllardır bu ülkenin kalkınmasına, birliğine, kardeşliğine ve kaynaklarına vurduğu prangayı tamamen söküp atmak en büyük sorumluluğumuzdur ancak unutulmamalıdır ki terörün tamamen son bulması, toplumsal barışın inşa edilmesi, kalıcı bir huzurun tesis edilmesi için atılacak her adımın pusulası belli olmalıdır.

Bu süreç, milletin vekaletini taşıyan bu gazi çatı altında Gazi Meclisin açık, şeffaf, denetlenebilir iradesiyle yürütülmelidir. Kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla değil, milletin gözü önünde hukukun ve demokrasinin meşru zemini içinde ilerlemelidir. Terörün ve şiddetin her türlüsüne amasız, fakatsız karşı dururken çözümün adresi, hukuk devletini, demokrasiyi ve adalet duygusunu güçlendirmektir. Her bir vatandaşımızın kendini eşit, hür ve birinci sınıf yurttaş hissettiği bir Türkiye inşa edilmelidir. Bu süreçte atılacak hiçbir adım vatan uğruna canını vermiş şehitlerimizin, gazilerimizin ve onların bizlere emaneti olan ailelerinin vicdanını sızlatmamalı, onurunu zedelememelidir, onların rızası ve vicdanı bizim en temel sınır çizgimizdir.

Siyaset, kronikleşmiş sorunları torunlarımıza devretme yeri değil, milletin ikbaline engel olan sorunları çözme makamıdır. Terörün gölgesinin ülkemizin üzerinden tamamen kalktığı, gençlerimizin geleceğini yurt dışında değil, bu topraklarda kurduğu, kardeşliğin ve huzurun teminat altına alındığı bir Türkiye için meşru, hukuki ve milli her adımı desteklemeye, yapıcı önerilerimizle sürecin takipçisi ve güvencesi olmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye mümkündür, yeter ki samimi olalım, yeter ki Meclisi güçlendirelim, yeter ki hukuktan ayrılmayalım ve yeter ki Türkiye'nin ortak geleceğini siyasi hesapların üzerinde tutalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Demir: Terörsüz Türkiye İçin Destek Sürecek - Son Dakika

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