CHP'li Dinçer, Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihracına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Dinçer, Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihracına tepki gösterdi

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CHP\'li Dinçer, Kılıçdaroğlu\'nun Sosyal Demokrasi Derneği\'nden ihracına tepki gösterdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç edilmesini eleştirdi. Dinçer, sivil toplum örgütlerinin siyasi partilerin iç tartışmalarında taraf olmaması gerektiğini, aksi halde taşerona dönüşeceğini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç edilmesine tepki göstererek, sivil toplum örgütlerinin siyasi partilerin iç tartışmalarında taraf olmaması gerektiğini ifade etti.

Dinçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dinçer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin iç tartışmalarında taraf olamaz, siyasi ikbal peşinde koşmaz! Bir dernek, siyasi partilerin dahil olduğu tartışmalarda taraf tutarlarsa o partinin taşeronuna dönüşür. Sosyal Demokrasi Derneği'nin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki ihraç kararı tam olarak budur. Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede sosyal demokrasinin son çeyrek yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biridir. Yıllarca toplumsal muhalefeti en zor dönemlerde ayakta tutmuş, adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürümüş, farklı kimlikleri aynı masada buluşturmuş ve kutuplaşmış bir ülkeye helalleşmenin dilini önermiştir.

Tüzüğünde çoğulculuk, farklı düşüncelere saygı ve ifade özgürlüğü yazan bir derneğin, farklı bir siyasi tercihi ihraç sebebi sayması ilkesizliğin bizzat kendisidir. Sayın Sami Doğan, siyaset içerisindeki tartışmalara taraf olmak ve hakemlik yapmak ne sizin haddinizdir ne de göreviniz. Sosyal demokrasi bir dernek yönetiminin tapulu malı değildir. Kimin sosyal demokrat olduğuna birkaç kişilik ve ilkesiz kurullar karar veremez. Kılıçdaroğlu'nu bir üye listesinden silebilirsiniz. Ancak bu ülkenin sosyal demokrasi mücadelesinin tarihinden asla silemezsiniz."

Kaynak: ANKA
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