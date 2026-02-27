CHP'li Ednan Arslan: "Halkın Nefes Aldığı Her Alanı Ortadan Kaldırmaktan Vazgeçin" - Son Dakika
CHP'li Ednan Arslan: "Halkın Nefes Aldığı Her Alanı Ortadan Kaldırmaktan Vazgeçin"

27.02.2026 13:13  Güncelleme: 14:36
CHP İzmir Milletvekili ve PM üyesi Ednan Arslan, “Ailelere kamu eliyle, güvenilir bir ortamda çağdaş bir anlayışla destek olan anaokullarımızın ve kreşlerimizin engellenmesi ülkemize kötülüktür. Fırsat eşitliği sağlayan, özgürlükçü ve halka doğrudan temas eden bütün hizmetleri engelleyerek bir yere varamazsınız. Halkın nefes aldığı her alanı ortadan kaldırmaya çalışmaktan vazgeçin” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve PM üyesi Ednan Arslan, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan belediyelere ait okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılması yönündeki tebliğine tepki gösterdi.

İzmir'de İZELMAN anaokullarının ailelere aylık 4 bin lira gibi ücret karşılığında destek olduğunu vurgulayan Arslan, "Özel anaokulları aylık 20-30 bin liradan başlıyor, İZELMAN aylık 4 bin lira. Asgari ücretin 28 bin, en düşük emekli maaşının 20 bin olduğu AKP ekonomisinde ailelerimizin büyük bir çoğunluğunun bu ücretleri karşılaması çok zor" ifadelerini kullandı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğ dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla CHP'li belediyelerce kurulmuş olan anaokulu ve kreşlerin kapanması riskini doğurmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyemizin de dar gelirli ailelere sosyal destek amacıyla, çocukların gelişimine katkı sunan ve ailelerin yükünü hafifleten tamamlayıcı programlar yürüttüğü İZELMAN anaokullarının ve kreşlerinin kapatılması söz konusudur. Bu durum kamu yararı ile bağdaşmaz. Özel anaokulları aylık 20-30 bin liradan başlıyor, İZELMAN aylık 4 bin lira. Yaklaşık 2 bin çocuğumuz buralarda eğitim görüyor. Asgari ücretin 28 bin, en düşük emekli maaşının 20 bin olduğu AKP ekonomisinde ailelerimizin büyük bir çoğunluğunun bu ücretleri karşılaması çok zor. Milli eğitim özel sektörün insafına terk edilemez. Merkezi hükümet, okullarda hijyen güvenlik ve eşitlik sağlayamıyorken, bir öğün yemek bile vermezken, CHP'li belediyelerimiz halkın soruna çözüm üretiyor. Ailelerin içlerinin rahat edeceği ekonomik açıdan ulaşılabilir, kaliteli ve çağdaş destek sunan anaokullarının yaşaması geleceğimiz olan çocuklarımıza karşı görevimizdir. Ailelere kamu eliyle, güvenilir bir ortamda çağdaş bir anlayışla destek olan anaokullarımızın ve kreşlerimizin engellenmesi ülkemize kötülüktür. Fırsat eşitliği sağlayan, özgürlükçü ve halka doğrudan temas eden bütün hizmetleri engelleyerek bir yere varamazsınız. Halkın nefes aldığı her alanı ortadan kaldırmaya çalışmaktan vazgeçin. AKP'li vekillere sesleniyorum, atanmış Bakan anlamaz ama siz anlamalısınız. Siz bu halka hizmet etmek için seçildiniz, halkın yararına olan hizmetleri engelleyin diye değil. Kapatılmak istenen anaokulların ve kreşlerin halka hizmet ettiğini siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu yanlıştan bir an önce dönün. Zor ekonomik koşullarda geçim mücadelesi veren ailelerimize destek olunmasını engellemeyin."

Kaynak: ANKA

