CHP Grup Başkanvekili Emir: "Hakan Bahçetepe Derhal Serbest Bırakılmalıdır"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin olarak, "Belediye başkanımız, imkansız bir takvim ve çökmüş dijital verilerle tutuklanacak... Bu dosya hukukun değil, asimetrik bir siyasi operasyonun konusudur. Hakan Bahçetepe derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında hazırlanan iddianameyi ve belgeleri incelediğini belirterek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"YİNE ÇÖKMEYE MAHKUM BİR KURGU"

"Karşımızda hukuki bir metinden ziyade, zaman ve mekan tutarsızlıklarıyla dolu, yine çökmeye mahkum bir kurgu var" diyen Emir, şunları kaydetti:"

"İddia: Bahçetepe kazı izni karşılığında rüşvet aldı."

Gerçek: Bahçetepe henüz mazbatasını bile almamışken, 1 Nisan'da önceki AKP'li başkan bu izni alelacele meclise sevk etmiş! Üstelik karar, AKP ve MHP'nin çoğunlukta olduğu meclisten 'oy birliğiyle' çıkmış. Kendi inisiyatifinde dahi olmayan, AKP'nin onayından geçen bir kararın rüşveti mi olur?

İddia: HTS kayıtları rüşvet buluşmasını kanıtlıyor.

Gerçek: İddianameye göre ayın 14'ünde Kapalıçarşı'da 'ortak baz' verilmiş. Oysa Bahçetepe o gün İstanbul Valisi Davut Gül ile resmi görüşmede! Diğer 'şüpheli' baz çakışmalarının olduğu günlerde ise kendi ilçesindeki kapalı pazar açılışında ve okullarda öğretmenler günü ziyaretinde. Bir belediye başkanının kendi ilçesinde sahada olması ne zamandan beri suç delili?

Parayı 'dağıttığı' iddia edilen kişi dışarıda elini kolunu sallayarak gezecek, ama 'aldığı' iddia edilen belediye başkanımız, imkansız bir takvim ve çökmüş dijital verilerle tutuklanacak... Bu dosya hukukun değil, asimetrik bir siyasi operasyonun konusudur. Hakan Bahçetepe derhal serbest bırakılmalıdır."