CHP'li Emir, İbb Davası'na İlişkin Konuştu: "İftiracılar Tek Tek İddialarını Geri Çekiyor"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri'de devam eden davalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "O 4 bin sayfalık iddianamenin içinin boş olduğu, somut delillerle desteklenmediği ve özellikle iftiracılar üzerinden ayağa kaldırılmaya çalışılan bir iddianame olduğu ortaya çıktı. ve iftiracılar da tek tek iddialarını geri çekiyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri'de devam eden İBB Davası ve Aziz İhsan Aktaş Davası'na ilişkin konuştu. Her iki davada da ilk kurgunun çöktüğünü, birçok iddianın çürütüldüğünü söyleyen Emir, "Aslında 38 günde gördüğümüz o 4 bin sayfalık iddianamenin içinin boş olduğu, somut delillerle desteklenmediği ve özellikle iftiracılar üzerinden ayağa kaldırılmaya çalışılan bir iddianame olduğu ortaya çıktı. ve iftiracılar da tek tek iddialarını geri çekiyorlar" dedi.

Tutuklu sanık Murat Kapki'nin ifadesine değinen Emir, Kapki'nin Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'yla bir ilişkisi olmadığını açıkça söylediğini bu durumun iddianamedeki en önemli iddialardan birisi olduğunu belirtti.

Belediye başkanlarının, bürokratların hukuksuzca cezaevinde tutulduklarını söyleyen Emir, "Tabii sonunda aklanacaklar. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ama kendileri, aileleri büyük acı çekiyorlar. Onun da ötesinde Türkiye yargısı, adaletimiz ve kamu vicdanımız ağır yara alıyor. Asıl üzüntümüz de budur"dedi.

AKTAŞ DAVASINDA ÖRGÜT SUÇUNDAN BERAAT İSTENDİ

Aziz İhsan Aktaş Davası'na ilişkin konuşan Emir, davadaki asıl iddianın çöktüğünü belirterek, "Asıl iddia şu idi: Bunlar bir örgüt kurmuşlar ve bu örgütün faaliyetleri içerisinde yolsuzluk yapmışlar. İşte bu nedenle bu mahkemeler görülüyor. Bu cezaevlerinde tutuluyorlar yaklaşık 15 aya yakın bir süredir" dedi.

Savcılığın başta tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat olmak üzere diğer tutukluların örgüt suçundan beraatini talep ettiğini hatırlatan Emir, "Yani örgüt yok artık. Şimdi örgüt yoksa burada kendi başına işlenmiş, işlendiyse eğer irtikap, rüşvet, ihaleye fesat suçları olabilir. Bunlar zaten yargılamaya açık konular ama seçilmiş belediye başkanlarını cezaevinde tutmak aslında halk iradesine darbe yapmak. Arkadaşlarımızı serbest bıraksınlar. Şimdi avukatlar tek tek savunmalarını yapıyorlar. Yapılması gereken, bir an evvel tahliye edilmeleridir. ve onun üzerinden elbette ki yargılama sürecek. Biz arkadaşlarımızın veremeyeceği tek kuruş hesap olmadığını gayet iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.