CHP'li Erbay sel sonrası içme suyu güvenliği için Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı - Son Dakika
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CHP'li Erbay sel sonrası içme suyu güvenliği için Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı

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CHP\'li Erbay sel sonrası içme suyu güvenliği için Sağlık Bakanlığı\'na çağrı yaptı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, İstanbul'daki sel felaketinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan afet öncesinde ölçülebilir hazırlık ve şeffaflık talep etti. Erbay, içme suyu güvenliği ve kırılgan grupların tedaviye erişimi için çağrı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, " Sağlık Bakanlığı'ndan beklentimiz açıktır: Afet sonrasında yalnızca açıklama yapan değil, afet öncesinde ölçülebilir hazırlık yapan; yalnızca tedavi sunan değil, halk sağlığını koruyan; çalışmalarını, eksikliklerini ve düzeltici adımlarını kamuoyuna açıklayan bir sağlık yönetimi" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından yaptığı açıklamada, sürecin afetlere hazırlık ve sağlık hizmetlerinin sürekliliği açısından kritik bir sınav olduğunu vurguladı. Afetin yol açtığı maddi hasar ve can kayıplarının ötesinde derin kamusal sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Erbay, Sağlık Bakanlığı'nı sorumluluk almaya ve şeffaf olmaya davet etti.

Bakanlığın sorumluluğunun sadece yaralılara müdahale etmekle sınırlı kalamayacağını ifade eden Erbay, sel sularının kanalizasyon, atık su ve kimyasallarla kirlenmesinin çok ciddi salgın ve zehirlenme riskleri barındırdığına dikkat çekti. Güvenli içme suyunun sağlanması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve diyaliz hastaları, yaşlılar ile engelliler gibi kırılgan grupların tedaviye erişiminin güvenceye alınması gerektiğini vurgulayan Erbay, resmi makamların yanıtlaması istemiyle içme suyu analizlerinin takibi ve acil sağlık hizmetlerinin sürekliliği üzerine "İçme suyu güvenliği ve su analizleri nasıl izlenmektedir? Bulaşıcı hastalıklar ve zehirlenmelere karşı hangi erken uyarı ve sürveyans mekanizmaları işletilmektedir? Hastanelerin, 112 acil sağlık hizmetlerinin ve ambulans ulaşımının sürekliliği nasıl güvence altına alınmıştır? Diyaliz hastaları, yaşlılar, engelliler ve düzenli ilaç kullanan yurttaşların tedaviye erişimi için hangi önlemler alınmıştır" sorularını yöneltti.

"ÖNLEMLER AÇIKLANMALI"

Halk sağlığı politikasının sadece hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmekten ibaret olmadığını hatırlatan Erbay, kamusal şeffaflık çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Kurumlar yalnızca yaptıklarını değil, tespit edilen eksiklikleri ve bunları gidermek için aldıkları önlemleri de açıklamalıdır. Elbette hiçbir kurumdan olağanüstü yağışların bütün sonuçlarını ortadan kaldırması beklenemez. Ancak riskleri önceden değerlendirmek, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, güvenli su ve sanitasyonu güvence altına almak ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlamak kamusal sorumluluktur. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği, açıklamalarla değil, doğrulanabilir veriler ve ölçülebilir performans göstergeleriyle değerlendirilmelidir. Sağlık politikası, hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmekten ibaret değildir. Asıl başarı; riskleri önceden belirlemek, afetlere hazırlıklı olmak ve önlenebilir sağlık sorunlarını ortaya çıkmadan engellemektir. Sağlık Bakanlığı'ndan beklentimiz açıktır: Afet sonrasında yalnızca açıklama yapan değil, afet öncesinde ölçülebilir hazırlık yapan; yalnızca tedavi sunan değil, halk sağlığını koruyan; çalışmalarını, eksikliklerini ve düzeltici adımlarını kamuoyuna açıklayan bir sağlık yönetimi."

Kaynak: ANKA
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