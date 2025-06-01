CHP'li Ertürk: 'Erdoğan ilk defa milletten kaçar hale geldi'

(ANTALYA) - CHP PM üyesi Ali Abbas Ertürk, "Biz derhal sandık istiyoruz. Bugüne kadar sırtını millete yaslayan Erdoğan ilk defa milletten kaçar hale geldi. 'Korkma' diyoruz. 'Kendine güven, gel mertçe yarışalım. Hakimlere talimat vererek değil, kolluk kuvvetlerini üniversite öğrencilerinin üzerine salarak değil gel, eşit şartlarda, hakeme, millete gidelim. Orada boyunun ölçüsünü al' diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Antalya'da düzenleyeceği "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi öncesi açıklamalarda bulunan CHP PM üyesi Ali Abbas Ertürk, iktidarı sert ifadelerle eleştirdi. İktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı milletin protestolar yaptığını söyleyen Ertürk, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan'ımız 75 gündür cezaevinde. Dün 5 belediye başkanımız ve çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Bu mitingler tam da bu antidemokratik, hukuksuz uygulamalara karşı milletin protestosu. Biz şunu açıklıkla söylüyoruz ki Erdoğan'ın zulmü ne kadar artarsa artsın biz korkmuyoruz. O 5 bin korumasıyla sarayda korksa da biz millet olarak korkmuyoruz. Bu mitingleri yapmaya devam edeceğiz. Erdoğan zulme sarıldıkça biz milletimize sarılıyoruz. Erdoğan yargı darbesine sarıldıkça biz demokrasiye sarılıyoruz. Biz milletimize güveniyoruz, milletimize inanıyoruz, milletimizle bütünleşiyoruz. Şunu herkes bilsin ki ne kadar çok Cumhuriyet Halk Partiliyi Silivri'ye alsa da dışarıda kalanlar Erdoğan'ı tarihe gömmeye yetecek. Çünkü biz inanıyoruz ki, o 8 yaşında annelerine hasret kalan çocukların gözyaşları Erdoğan'ı yenecek. Evlatlarına hasret kalan Silivri'deki tutuklu annelerin ahı Erdoğan'ı yenecek. Bu milletin demokrasi tutkusu, yargıya olan inancı Erdoğan'ı yenecek.

"Bugüne kadar sırtını millete yaslayan Erdoğan ilk defa milletten kaçar hale geldi"

Biz derhal sandık istiyoruz. Bugüne kadar sırtını millete yaslayan Erdoğan ilk defa milletten kaçar hale geldi. 'Korkma' diyoruz. 'Kendine güven, gel mertçe yarışalım. Hakimlere talimat vererek değil, kolluk kuvvetlerini üniversite öğrencilerinin üzerine salarak değil gel, eşit şartlarda, hakeme, millete gidelim. Orada boyunun ölçüsünü al' diyoruz. Erdoğan'da bu cesaret yok. O kendini 5 bin kişinin korumasıyla saraya hapsetmiş durumda ama Cumhuriyet Halk Partisi sokaklarda, Cumhuriyet Halk Partisi meydanlarda, Cumhuriyet Halk Partisi milletin yanında. Milletin yanında olmaya devam edecek.

"Antalya halkı, bu zulümleri uygulayan saraya buradan okkalı bir tokat gönderecek"

Bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i 100 bine yakın vatandaşımızın karşılayacağını tahmin ediyoruz. Antalya halkı, Genel Başkanımız Özgür Özel'i bağrına basacak. Antalya halkı, 75 gündür tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayına Antalya Meydanı'ndan kocaman bir selam gönderecek ve Antalya halkı, bu zulümleri uygulayan saraya buradan okkalı bir tokat gönderecek. Tüm yurttaşlarımızı bu meydana, dayanışmaya, kucaklaşmaya bekliyoruz."