Gökan Zeybek: Kadir Aydar Bir An Önce Görevine İade Edilmelidir

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasındaki ara kararında, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak hakkında tahliye kararı verdi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, tahliye kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zeybek, şunları söyledi:

"Tutuksuz yargılama istiyoruz, adalet istiyoruz. Ceyhan halkının iradesi Kadir Aydar tam 10 ayın ardından tahliye edildi. Hukuksuzca tutsak edildi. Ailesinden, çok sevdiği Ceyhan'dan ayrı bırakıldı. Özgürlüğünden mahrum edildi. Yalnızca tanık ifadelerine dayanarak hiçbir delil ve belge olmadan verilen tutuklama kararlarını kabul etmiyoruz. Milletimiz kabul etmiyor. Kadir Aydar bir an önce görevine iade edilmelidir. Geçmiş olsun Kadir Başkanım. Tüm belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımızı zindanlardan kurtarana kadar mücadelemiz sürecek."