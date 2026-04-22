Gökan Zeybek: Kadir Aydar Bir An Önce Görevine İade Edilmelidir - Son Dakika
Gökan Zeybek: Kadir Aydar Bir An Önce Görevine İade Edilmelidir

22.04.2026 19:19  Güncelleme: 20:37
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tahliyesine ilişkin olarak hukuksuz tutuklama kararlarını kabul etmediklerini ve Aydar'ın göreve iade edilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında verilen tahliye kararına ilişkin, "Yalnızca tanık ifadelerine dayanarak hiçbir delil ve belge olmadan verilen tutuklama kararlarını kabul etmiyoruz. Milletimiz kabul etmiyor. Kadir Aydar bir an önce görevine iade edilmelidir. Tüm belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımızı zindanlardan kurtarana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasındaki ara kararında, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak hakkında tahliye kararı verdi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, tahliye kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zeybek, şunları söyledi:

"Tutuksuz yargılama istiyoruz, adalet istiyoruz. Ceyhan halkının iradesi Kadir Aydar tam 10 ayın ardından tahliye edildi. Hukuksuzca tutsak edildi. Ailesinden, çok sevdiği Ceyhan'dan ayrı bırakıldı. Özgürlüğünden mahrum edildi. Yalnızca tanık ifadelerine dayanarak hiçbir delil ve belge olmadan verilen tutuklama kararlarını kabul etmiyoruz. Milletimiz kabul etmiyor. Kadir Aydar bir an önce görevine iade edilmelidir. Geçmiş olsun Kadir Başkanım. Tüm belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımızı zindanlardan kurtarana kadar mücadelemiz sürecek."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Gökan Zeybek, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökan Zeybek: Kadir Aydar Bir An Önce Görevine İade Edilmelidir - Son Dakika

SON DAKİKA: Gökan Zeybek: Kadir Aydar Bir An Önce Görevine İade Edilmelidir - Son Dakika
