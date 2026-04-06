CHP'li Gökçen'den, İzmir'deki Meslek Fabrikası'na Yapılan Polis Baskınına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, yasal süreç sürdüğü halde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri istenen Meslek Fabrikası'nın polis ablukasına alınmasına tepki gösterdi.

Gökçen, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devam eden yargı sürecine rağmen sabahın erken saatlerinde Meslek Fabrikası'na polis baskını yapıldı. Sabah akşam İzmir'e ve İzmirlilere hakaret edenler, şimdi de İzmir'in ve İzmirlilerin değerine, binlerce genci meslek sahibi yapan ve tarihiyle bilinen bir yapıya, bir mirasa bu şekilde çökmeyi ve içerideki bilgisayarlara da avukatların haklı itirazına rağmen el koymayı kendilerine yakıştırdılar. Aynı halkın kaynaklarını yıllarca vakıflara, derneklere, kişilere hizmet için kullandıkları gibi. Doğru, onlara da ancak bu yakışır."