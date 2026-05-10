CHP 81 İlde Sahada… Gülcan Kış'a Dert Yanan Öğrenci: "Burada Gelecek Göremiyoruz. Eğitim Sistemi Çok Kötü"

10.05.2026 10:33  Güncelleme: 12:31
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Belediye Başkanı ve CHP Adana İl Başkanı ile birlikte gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi. Öğrenciler eğitim sistemi hakkında dert yanarken, Kış iktidar olma hedeflerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Çukurova'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla buluştu. Kış'a dert yanan bir öğrenci, "Burada gelecek göremiyoruz. Eğitim sistemi çok kötü" dedi. Öğrencilere başarı dileyen Kış, "Umarım istediğiniz bölümü okursunuz, bizler iktidar olduğumuzda iş kaygısı çekmezsiniz" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve beraberindeki partileler, saha çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla biraraya geldi.

Kış, "Bunlardan korkan bunlar gibi olsun" diyen bir vatandaşa, "İyi ki varsınız. Bütün gücümüzü, enerjimizi sizlerden alıyoruz" dedi.

Kış, kafede oturan gençlere, "Siz bizim geleceğimizsiniz. Bize söyleyecekleriniz vardır belki. Biz iktidar olmak istiyoruz ve o yolda ilerliyoruz. Neler yapmamızı istersiniz" diye sordu.

"UMARIM BİZ İKTİDAR OLDUĞUMUZDA İŞ KAYGISI ÇEKMEZSİNİZ"

Esnaf ziyareti sırasında yeni evlenen bir çift ile karşılaşan Kış, "Bu nasıl güzel bir tesadüf. Mutluluklar diliyoruz. Güzel bir yuvanız olsun. Mutlu bir evliliğiniz olsun. Şansınız bol olsun" diyerek temennilerde bulundu.

Kış, üniversite sınavına hazırladığını söyleyen öğrencilere de başarı dileyerek, "Umarım istediğiniz bölümü okursunuz. Bizler iktidar olduğumuzda iş kaygısı çekmezsiniz umarım" dedi.

Başka bir kafe ziyaretinde, Kış'a dert yanan bir öğrenci, "Burada gelecek göremiyoruz. Eğitim sistemi çok kötü" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:34:13. #7.13#
