CHP'li Gülsever'den Eralp'e Berlin'de Sol Parti birinciliği için tebrik geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Gülsever'den Eralp'e Berlin'de Sol Parti birinciliği için tebrik geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Gülsever\'den Eralp\'e Berlin\'de Sol Parti birinciliği için tebrik geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin eyalet seçimlerinde Sol Parti'yi birinci sıraya taşıyan Türkiye kökenli siyasetçi Elif Eralp'e CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever'den tebrik geldi. Gülsever, bu sonucun kadınlar, göçmenler ve demokrasi mücadelesi verenler için tarihi bir adım olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Berlin eyalet seçimlerinde Sol Parti'yi birinci sıraya taşıyan Türkiye kökenli siyasetçi Elif Eralp'i tebrik etti.

Gülsever, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Berlin'den yükselen bu başarı, yalnızca bir seçim sonucu değil; kadınlar, göçmenler ve demokrasi mücadelesi veren herkes için umut veren tarihi bir adımdır. Berlin seçimlerinde elde ettiği başarı dolayısıyla Elif Eralp'i yürekten kutluyorum. Türkiye kökenli bir kadının Berlin'de böylesine önemli bir sorumluluğa layık görülmesi; eşit temsilin, emeğin ve kararlılığın güçlü bir göstergesidir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor; adalet, demokrasi ve toplumsal eşitlik adına yürüteceği çalışmalarda başarılarının devamını temenni ediyorum. Dayanışmayla, kadınların sesi ve mücadelesi büyümeye devam edecek."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiDemokrasiSol PartiPolitikaTürkiyeBerlinGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
00:35
Daireye giren polis gözlerine inanamadı Katliam gibi olay
Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay
00:23
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
00:07
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
23:33
Mecliste dengeler değişiyor AK Parti’ye katılmak için gün sayıyorlar
Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar
23:25
ABD Büyükelçisi Barrack’tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 01:04:21. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Gülsever'den Eralp'e Berlin'de Sol Parti birinciliği için tebrik geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement