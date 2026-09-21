CHP\'li Gülsever\'den Eralp\'e Berlin\'de Sol Parti birinciliği için tebrik geldi

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Berlin eyalet seçimlerinde Sol Parti'yi birinci sıraya taşıyan Türkiye kökenli siyasetçi Elif Eralp'i tebrik etti.

Gülsever, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Berlin'den yükselen bu başarı, yalnızca bir seçim sonucu değil; kadınlar, göçmenler ve demokrasi mücadelesi veren herkes için umut veren tarihi bir adımdır. Berlin seçimlerinde elde ettiği başarı dolayısıyla Elif Eralp'i yürekten kutluyorum. Türkiye kökenli bir kadının Berlin'de böylesine önemli bir sorumluluğa layık görülmesi; eşit temsilin, emeğin ve kararlılığın güçlü bir göstergesidir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor; adalet, demokrasi ve toplumsal eşitlik adına yürüteceği çalışmalarda başarılarının devamını temenni ediyorum. Dayanışmayla, kadınların sesi ve mücadelesi büyümeye devam edecek."