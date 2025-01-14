CHP\'li Gürer\'den İade Ürünler Eleştirisi

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(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurtdışından pestisit ve bakteri ile iade edilen ürünlerin Türkiye'den ihraç edilmeden önce laboratuvarlarda incelendiğine dikkati çekerek, "Bakanlık bu konuda açıklama yapmalı. Türkiye'de olumlu rapor verilip iade edilen ürün olduğuna göre demek ki farklı ülkelerden gelen ürünlerle ilgili sıkı denetim yapılsa bu ürünleri iade etmesi gerekir. İadeleri sağlanan sorunlu ürünlerle aynı zamanda toplanarak Türkiye pazarına sunulan ürünlerin analiz raporları ne çıkmıştır? Aynı üretim olduğu halde temiz raporu verilip tükettiriliyor mu" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürer, tespit edilen bir bakteri nedeniyle iade edilen 2 bin 500 ton patatesin 400 tonu Mersin'in Tarsus ilçesinde Katı Atık Tesisi'nde imha edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Patatesi 6 liraya üreten çiftçi 3 liradan satamıyor. Bu patateslerin bir iki ay içinde satışı gerçekleşmezse çöp olacak. Böcekler, otlar, kemirgenler, mantarlar için tarım zehirleri kullanılıyor. Bu zehirlerin insan sağlığına, suya ve hava kirliliğine olumsuz etkileri var. Ülkemizden gönderilen ürünlerde son aylarda iadeler sıkça konuşuluyor. Türkiye'den giden ürünler laboratuvarlarda inceleniyor bunlara bizim tarafımızdan olur veriliyor, sonra gittiği ülkeden iade ediliyor. Peki Türkiye'nin ithal ürünlerle ilgili hiç iadesi var mı? Bakanlık bu konuda açıklama yapmalı. Türkiye'de olumlu rapor verilip iade edilen ürün olduğuna göre demek ki farklı ülkelerden gelen ürünlerle ilgili sıkı bir denetim yapılsa bu ürünleri iade etmesi gerekir. Bu laboratuvarların yetersizliği nedendir, buralarla ilgili inceleme yapılıyor mu? İadeleri sağlanan sorunlu ürünlerle aynı zamanda toplanarak Türkiye pazarına sunulan ürünlerin analiz raporları ne çıkmıştır? Aynı üretim olduğu halde temiz raporu verilip tükettiriliyor mu?

Dünya'da dekara 18 kilo tarım zehri atılırken ülkemizde 27 kilo kilo tarım zehri atılması hem ülkemiz hem de ortaya çıkabilecek olumsuz sorunlara neden olmaktadır."

"Bir zarar varsa ihracat öncesi tespit edilebilirdi"

Gürer, son iki yılda konuya ilişkin onlarca soru önergesi verdiğini ancak dikkate alınmadığını ifade etti. Gürer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye bu kadar iade ürün geldiği halde neden hiçbir ürünle ilgili bakanlık imha görüntülerini yayınlamadı da yalnızca patatesle ilgili bu görüntüler yayınlandı? Bu bitki hastalığının Türkiye'de saptanmaması olası değil. Bu ürünlerin yurtdışına çıkışına nasıl göz yumuldu? Depoda bulunan patatesin canına okuyacak bu uygulamaya neden gidildi? Bir zarar varsa ihracat öncesi tespit edilebilirdi. Oysa şu an depolarda 600 bine yakın patates bekliyor."