Ömer Fethi Gürer'den 'taklit ve tağşiş ürün' çağrısı: "Cezalar artırılmalı" - Son Dakika
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Ömer Fethi Gürer'den 'taklit ve tağşiş ürün' çağrısı: "Cezalar artırılmalı"

Ömer Fethi Gürer\'den \'taklit ve tağşiş ürün\' çağrısı: "Cezalar artırılmalı"
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yılbaşından bu yana 286 üründe taklit ve tağşiş tespit edildiğini belirterek, denetimlere rağmen caydırıcı cezalar olmadığı için sorunun devam ettiğini söyledi. Cezaların artırılması ve belediyelerin denetim yetkilerinin yeniden verilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin caydırıcı ceza uygulanması çağrısında bulunarak, "Gerek Avrupa Birliği'nden dönen ürünlerin gerek yurt içinde taklit ve tağşişle ortaya çıkan ürünlerin nedeni denetime rağmen caydırıcı cezaların olmaması. Bunun için yaptırımlar artırılmalı, cezalar artırılmalı ve bu kişiler bu işlerden men edilmeli" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026 yılının 8 ayında Tarım ve Orman Bakanlığı denetimi ya da ihbarlarla gıda ürünlerinde tespit edilen 286 taklit ve tağşiş vakasına ilişkin bir açıklama yaptı.

286 ÜRÜNDE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Gıda güvenliği sorunlarının ekonomik sorunlarla birlikte vatandaş açısından daha ağır bir tabloya dönüştüğünü ifade eden Gürer, "Yılbaşından bu yana 286 üründe uygunsuzluk tespit edildi. Bu ürünlerden 162 tanesi et ve etten mamul ürünler. Onlardan da 37 üründe tek tırnaklı hayvan eti saptandı. Taklit ve tağşişe ilgili yapılan mücadeleye rağmen nedense önü kesilemiyor ve her yıl taklit ve tağşiş ürünler neredeyse daha çok sayısı artarak devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Bu tür üretimler yapanlara yönelik caydırıcı cezalar olması gerektiğini söyleyen Gürer, "Bitkisel yağ ürünlerine yılbaşından bu yana 43 farklı üründe, süt ve süt ürünlerinde 33 üründe, arıcılık bal 21 üründe, işlenmiş meyvede 12 üründe ortaya çıkan taklit ve tağşiş ürünler var. Ülkemizde 750 binin üzerinde kayıtlı işletme var. Ama kayıt dışı merdiven altı üretimler de yapılıyor. Bu kayıtlı işletmeleri 8 bin civarında bir denetim elemanıyla Tarım ve Orman Bakanlığı denetlediğini belirtiyor. Bu denetimler yeterli olmuyor ki yapılan kontrollerde taklit ve tağşiş ürünler devam ediyor" dedi.

Yurt dışına gönderilen en az 270 ürünün pestisit ya da aflatoksin nedeniyle Avrupa Birliği'nden döndüğünü söyleyen Gürer, "Öyle olunca gerek Avrupa Birliği'nden dönen ürünlerin gerek yurt içinde taklit ve tağşişle ortaya çıkan ürünlerin nedeni denetime rağmen caydırıcı cezaların olmaması. Bunun için yaptırımlar artırılmalı, cezalar artırılmalı ve bu kişiler bu işlerden men edilmeli" ifadelerini kaydetti.

"BELEDİYELERİN YETKİLERİ ARTIRILMALI"

Taklit ve tağşiş ürün denetiminde belediyelerin yetkilerinin artırılması gerektiğini belirten Gürer, "Bu konuda 2004 yılından sonra belediyelerin yetkileri alındı. 2012'de laboratuvarları kapatıldı. Belediyeler denetimde yalnızca tespit anlamında var. Oysa cezada da belediyeler olmalı. Denetimlerin daha yaygınlaşması için mutlaka bakanlığın yanında belediyelerin yetkileri yeniden artırılmalı. Vatandaş ne yediğini ne içtiğini bilmeli" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer'den 'taklit ve tağşiş ürün' çağrısı: 'Cezalar artırılmalı' - Son Dakika

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