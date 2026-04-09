CHP'li Gürer'den TÜİK ve Ekonomi Eleştirisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarı döneminde fakir, işçi, emekli ve dar gelirlilerin canına okunduğunu, kamu kurumlarının satıldığını ve güvenilir kurumların tartışılır hale getirildiğini belirtti. TÜİK'in açıkladığı verilerin toplumda karşılık bulmadığını, bunun temel nedeninin sistem değişikliği olduğunu vurgulayan Gürer, TÜİK'in incelenmesi gerektiğini söyledi. TÜİK'e 'Ne geliyorsa onu açıkla' talimatı verildiğini, bu nedenle mahkeme istese bile gerekli verilerin sunulamadığını ifade etti.

Gürer, enflasyonun düşürüldüğü süreçte emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerinin kesildiğini, var olan verilerin değerlendirilmediğini söyledi. Süt Konseyi'ne enflasyon artar endişesiyle fiyat sabit tutma talimatı verildiğini, bu durumun üreticileri sıkıntıya soktuğunu belirtti. TÜİK'e maaş belirleme sürecinde enflasyonu düşük gösterme talimatı verildiğini, bunun enflasyon canavarını hortlatarak fakirliği artırdığını vurguladı. Bu sorunlu sürecin siyasi iktidarın geleceğini etkileyeceğini, devlet kurumlarının güvenilirliğinin sarsıldığını ve ülkede 50 milyondan fazla insanın ekonomik anlamda yoksullaştırıldığını, bunda TÜİK'in de rolü olduğunu söyledi.

Elektriğe yüzde 25 zam, mazot ve gübrede artış gibi girdi maliyetlerinin arttığını, ancak alım fiyatlarının düşük açıklandığını belirten Gürer, bunun çiftçiyi yok ettiğini ifade etti. TÜİK verilerinin önemine dikkat çekerek, sorunu doğru saptamanın gerekliliğini vurguladı ve TÜİK'in enflasyon verilerinin araştırılması gerektiğini söyledi.