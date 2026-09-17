CHP\'li Gürer, mazot zammının çiftçi ve üreticiyi vurduğunu söyledi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mazot zammının çiftçi ve üreticileri vurduğunu belirterek, "Yem, gübre, ilaç, tohum, su giderleri de önemli ölçüde arttı. Kamu ürün alım fiyatları ise enflasyon altında belirlendi. Bu koşullarda üretim ciddi sıkıntılar oluştu" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yapılan zamla birlikte 100 lirayı aşan akaryakıt fiyatlarının tarıma etkisine ilişkin açıklama yaptı. Gürer, şunları söyledi:

"Bir yıl önce traktör tarlaya girdiğinde depoya konan mazot fiyatı katladı. Hasat edilen ürünün nakliyesinde kamyonet, kamyon, TIR deposu mazot maliyeti katladı. Hayvancılık yapan içinde ahır giderleri kapsamında mazot arttığı gibi nakliye de benzer biçimde arttı. Bu durumda yalnız mazot artışı dahi çiftçi, üretici, hayvancılık yapanı vurdu. Yem, gübre, ilaç, tohum, su giderleri de önemli ölçüde arttı. Kamu ürün alım fiyatları ise enflasyon altında belirlendi. Bu koşullarda üretim ciddi sıkıntılar oluştu.

Başta tarım kesimi olmak üzere akaryakıtın kullanıldığı her alanda bunun yansıması olacaktır. Üretim yalnız tarımda değil sanayiden nakliyeye ve üretilen iğneden ipliğe her kesim fiyat artışı oluşacaktır. Bunu aşmanın yolu destek, teşvik, borç ötelemesi yanında emekli, dar gelirli ve ekonomik geliri daralanlar için acil çözümler yaratılmalıdır. 2025 yılında traktör tarlaya girdiğinde mazot litre fiyatı bugün yüzde 100'e yaklaşan değişime uğradı. Mazot litre fiyatı 100 lirayı farklı bölgelerde geçti. Fahiş fiyat artışı oldu. Bahane çok.

"MAZOTUN ETKİLEDİĞİ HER KESİM İÇİN DESTEKLER SAĞLANMALIDIR"

Çiftçi ürettiği ürün alım fiyatı ise enflasyon dikkate alındığında yerinde saydı. Tarımda artan girdi maliyeti ile üretim sürdürülürlüğünde sıkıntılar katlıyor. Tarım Kanunu'ndaki 21 maddeye göre destek verilsin. Nakliyecilerin de,sürücülerin de,vatandaşın da yalnız mazot ile dahi gelir kaybı ciddi soruna döndü. Tarımdan sanayiye her alanda ortaya çıkan sorunları çözmek de iktidarın görevidir. Bu süreçte çiftçi, besici, üretici, esnaf, emekli, dar gelirli her kesimin yaşadığı sorunlar için çözüm yaratılmalıdır. Mazotun etkilediği her kesim için destekler sağlanmalıdır."