Niğde'de Süt Üreticileri Kapanma Noktasında: Yem Fiyatları ve Maliyetler Artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de süt üreticisi Arif Arıgümüş ile bir araya gelerek artan yem fiyatları, ahır giderleri, yükselen kredi faizleri, mazot ve veteriner maliyetleri nedeniyle küçük aile işletmelerinin kapanma noktasına geldiğini vurguladı. Üretici Arıgümüş, 'Bir bankadan çekip öbür bankaya ödüyoruz. Bu iş sürdürülebilir değil' diyerek zorlukları dile getirdi.

Gürer, bölgede 10 hayvanı olan birçok işletmenin ahır kapattığını belirterek, küçük aile işletmelerinin desteklenmemesi halinde süt üretiminde ciddi sorunlar yaşanacağı uyarısında bulundu. Süt üreticisi Arıgümüş, işletmesinde 30 sağmal inek bulunduğunu, en büyük sorunun yem fiyatları olduğunu söyledi ve 'Süt fiyatları artıyor, yem fiyatları onun peşinde koşturuyor' ifadelerini kullandı.

Arıgümüş, 50 kiloluk süt yeminin bin, bin 50 lira olduğunu, mera imkanı bulunmadığı için maliyetlerin arttığını belirtti. Bir hayvanın günlük maliyetinin yaklaşık 300 lira olduğunu, çiğ süt fiyatlarının bunu karşılamadığını vurgulayarak, 'Bugün toplanan çiğ süt fiyatı kesinlikle kurtarmıyor. Sütün 30 lira olması lazım' dedi. Ayrıca, şap hastalığının üretimi etkilediğini ve veteriner maliyetlerinin arttığını ekledi.

Gürer, yem fiyatlarının düşmesi gerektiğini, süt fiyatı artınca yemin de arttığını, bu nedenle üreticilerin kazanamadığını ve bazılarının süt ineklerini kesime gönderdiğini söyledi. Arıgümüş ise son iki yılda hayvancılığın zorlaştığını, 'Severek yapıyoruz ama artık geri itiyor' diyerek endişelerini paylaştı.