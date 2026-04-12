Niğde'de Süt Üreticileri Kapanma Noktasında: Yem Fiyatları ve Maliyetler Artıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Süt Üreticileri Kapanma Noktasında: Yem Fiyatları ve Maliyetler Artıyor

12.04.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, süt üreticisi Arif Arıgümüş ile bir araya gelerek, artan maliyetler nedeniyle küçük aile işletmelerinin kapanma noktasına geldiğini vurguladı. Üreticiler, yem fiyatlarının yükselmesi ve kredi maliyetlerinin artması gibi sorunlar yaşadıklarını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de süt üreticisi Arif Arıgümüş ile bir araya gelerek artan yem fiyatları, ahır giderleri, yükselen kredi faizleri, mazot ve veteriner maliyetleri nedeniyle küçük aile işletmelerinin kapanma noktasına geldiğini vurguladı. Üretici Arıgümüş, 'Bir bankadan çekip öbür bankaya ödüyoruz. Bu iş sürdürülebilir değil' diyerek zorlukları dile getirdi.

Gürer, bölgede 10 hayvanı olan birçok işletmenin ahır kapattığını belirterek, küçük aile işletmelerinin desteklenmemesi halinde süt üretiminde ciddi sorunlar yaşanacağı uyarısında bulundu. Süt üreticisi Arıgümüş, işletmesinde 30 sağmal inek bulunduğunu, en büyük sorunun yem fiyatları olduğunu söyledi ve 'Süt fiyatları artıyor, yem fiyatları onun peşinde koşturuyor' ifadelerini kullandı.

Arıgümüş, 50 kiloluk süt yeminin bin, bin 50 lira olduğunu, mera imkanı bulunmadığı için maliyetlerin arttığını belirtti. Bir hayvanın günlük maliyetinin yaklaşık 300 lira olduğunu, çiğ süt fiyatlarının bunu karşılamadığını vurgulayarak, 'Bugün toplanan çiğ süt fiyatı kesinlikle kurtarmıyor. Sütün 30 lira olması lazım' dedi. Ayrıca, şap hastalığının üretimi etkilediğini ve veteriner maliyetlerinin arttığını ekledi.

Gürer, yem fiyatlarının düşmesi gerektiğini, süt fiyatı artınca yemin de arttığını, bu nedenle üreticilerin kazanamadığını ve bazılarının süt ineklerini kesime gönderdiğini söyledi. Arıgümüş ise son iki yılda hayvancılığın zorlaştığını, 'Severek yapıyoruz ama artık geri itiyor' diyerek endişelerini paylaştı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Niğde, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:28:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.