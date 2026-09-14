CHP'li Gürer: Yedi ayda 16 bin 654 şirket kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Gürer: Yedi ayda 16 bin 654 şirket kapandı

CHP\'li Gürer: Yedi ayda 16 bin 654 şirket kapandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yılın ilk yedi ayında 16 bin 654 şirketin kapandığını belirterek esnafın prim, vergi, kredi, kira ve enerji maliyetlerine acil adım atılması çağrısı yaptı. Gürer, esnafın sorunlarının Meclis'te araştırılması için önerge sunduğunu da açıkladı.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan maliyetler ve düşen alım gücünün esnaf ve işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, bu yılın yedi ayında 16 bin 654 şirketin kapandığını söyledi. Gürer, esnafın prim, vergi, kredi, kira ve enerji maliyetlerine ilişkin acil adım atılması çağrısı yaptı.

Ömer Fethi Gürer, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AVM ve zincir marketlerin küçük esnaf üzerindeki baskıyı artırdığını, düşen alım gücü nedeniyle satışların gerilediğini, buna karşın kira, enerji, personel, nakliye, vergi ve finansman maliyetlerinin yükseldiğini belirtti.

Gürer, ekonomik koşulların işletmeler üzerindeki baskısının giderek arttığını belirterek, "2026 yılının ilk yedi ayında 16 bin 654 şirketin kapandığı görülüyor. 13 bin 414'ü limited, 2 bin 738'i anonim şirket, 484'ü kooperatif, 16'sı kolektif ve 2'si komandit şirkettir" dedi.

KOBİ'lerin kredi borçları nedeniyle de ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Gürer, şunları kaydetti:

"Verilere göre toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 5 milyon 203 bin 414 olarak görülüyor. Bunun 4 milyon 213 bin 335'i mikro işletme, 716 bin 192'si küçük işletme, 273 bin 887'si ise orta büyüklükteki işletme niteliğinde. Toplam KOBİ kredileri 7 trilyon 308 milyar 561 milyon lira seviyesinde. Bunun 1 trilyon 902 milyar 347 milyon lirası mikro işletmelere, 1 trilyon 914 milyar 13 milyon lirası küçük işletmelere kullandırılırken, orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi 3 trilyon 492 milyar 201 milyon liraya ulaşmakta. Kredi borçlanmasında geriye ödemede sorun oluşması KOBİ'ler için de önemli sıkıntılara neden oluyor. Üretimde kalmak, faaliyeti sürdürmek için önemli bir mücadele veriyorlar. Yurt içi ve dışı pazarda varlıklarını artırmak için ciddi çaba gösteriyorlar. Buna karşın artan sorunlar karşısında çözüm getirilmesi bekledikleri konularda acil adımlar atılmasını da talep ediyorlar."

BAĞ-KUR'lular için 9 bin olan prim gün şartının 7 bin 200'e indirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, seçim döneminde verilen sözün yerine getirilmesini istedi. Gürer ayrıca esnafın sosyal güvenlik, vergi, kredi, kira, enerji ve diğer maliyetlerinin Meclis'te araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Önergesi sunduğunu açıkladı.

Gürer, esnafın ayakta kalmasının istihdam, üretim, vergi gelirleri ve yerel ekonomi açısından önemli olduğunu belirterek, özellikle küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarına acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Ekonomi, Enerji, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gürer: Yedi ayda 16 bin 654 şirket kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
Evlenecek gençlere yüzde 40’a varan indirim desteği Projeye katılan firma sayısı arttı Evlenecek gençlere yüzde 40'a varan indirim desteği! Projeye katılan firma sayısı arttı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı

09:38
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:17
Ülke genelinde “Sokaklar Güvende“ operasyonu 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
09:07
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
09:04
Ve Trabzonspor hocasını buldu Galatasaray derbisine yetişecek
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
07:44
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar Yemen alev alev yanıyor
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 10:22:31. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Gürer: Yedi ayda 16 bin 654 şirket kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement