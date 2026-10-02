CHP\'li İlgezdi, Mersin operasyonunda sızdırılan pijamalı görüntülere tepki gösterdi

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, dün Mersin'de belediyelere yönelik operasyonlarda kaydedilen bir kadının pijamalı görüntüsünün servis edilmesine tepki göstererek, "Mersin'deki operasyonda internete sızdırılan görüntüler, bütün ahlaki kuralları bir kenara iten açık bir itibar suikastına dönüşmüştür. Bir evin içi, insanın özeli siyasi bir hesaplaşmanın malzemesine dönüştürülüyorsa, bu ülkede hiç kimsenin kapısı kilitli, hiçbir ev güvenli sayılamaz. Yaşanan bu tablo, vicdanın ve ahlakın açıkça iflas ettiğini gösteriyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mersin'de belediye başkanlarının gözaltına alındığı operasyonlarda gözaltılar sırasında kaydedilen bir kadının pijamalı görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi. İlgezdi şunları kaydetti:

"Kimliği, unvanı ne olursa olsun; insanın kendini güvende hissettiği en dokunulmaz, en mahrem alan evidir. Kapıyı çalan ister polis olsun ister mahkeme; o eşikten içeri giren hiçbir yetki, bir insanın mahremiyetini çiğneme hakkını doğurmaz. Mersin'deki operasyonda internete sızdırılan görüntüler, bütün ahlaki kuralları bir kenara iten açık bir itibar suikastına dönüşmüştür.

Uykusundan uyandırılmış, üzerini toparlamasına dahi fırsat verilmeyen bir kadının çaresizce 'Kamerayı kapatın' yakarışına 'Bilgi amaçlı' denilerek kayda devam ediliyorsa sormak gerekir: O 'bilgi', nasıl oluyor da birkaç saat içinde sosyal medyaya servis ediliyor? Bir kadının evdeki en savunmasız hali hangi soruşturmanın delili, hangi kamu yararının konusu olabilir?

Hukukun görevi maddi gerçeğe ulaşmaktır; kimseyi teşhir etmek veya haysiyet cellatlığına soyunmak olamaz. Resmi tahkikat kaydını internete sızdırıp bir evin mahremiyetini milyonların önüne atan zihniyet, adaleti çiğneyerek ilkel bir teşhir kültürünü beslemektedir. Bir evin içi, insanın özeli siyasi bir hesaplaşmanın malzemesine dönüştürülüyorsa, bu ülkede hiç kimsenin kapısı kilitli, hiçbir ev güvenli sayılamaz. Yaşanan bu tablo, vicdanın ve ahlakın açıkça iflas ettiğini gösteriyor."