CHP'li İnanlı'dan Operasyon Tepkisi: Açıkça Siyasi İnfaz Düzeni İşliyor

(İSTANBUL) İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösterdi. İnanlı, "Bu sabaha Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat'ın ve meclis üyelerimizin gözaltına alınmasıyla uyandık. Sandıkta yenemedikleri herkesi dosyalarla, operasyonlarla, kelepçe tehdidiyle susturmaya çalışan bu akıl; hukuk değil, açıkça siyasi infaz düzeni işletmektedir" dedi.

İnanlı'nın, Akpolat ve arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafı ile sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Bu sabaha Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat'ın ve meclis üyelerimizin gözaltına alınmasıyla uyandık. Sandıkta yenemedikleri herkesi dosyalarla, operasyonlarla, kelepçe tehdidiyle susturmaya çalışan bu akıl; hukuk değil, açıkça siyasi infaz düzeni işletmektedir. Bu ülkenin seçilmişlerini sabah baskınlarıyla hizaya sokacağını sananlar, devlet ciddiyetini de hukuk onurunu da kendi iktidar korkularına kurban etmiştir"