CHP'li Belediye Başkanı Zafer Partisi'ne Katıldı

(ANKARA) - CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi'ne katıldı. Hayla'nın rozetini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ taktı.

Denizli'de, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kale Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erkan Hayla Zafer Partisi'ne geçti. Hayla'nın Zafer Partisi'ne geçtiğini, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdağ paylaşımında; "Denizli Kale Belediye başkanı Erkan Hayla Zafer Partisine katıldı. Değerli Erkan Başkan, Zafer Partisi'ne, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesine hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin Zaferine yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından da şu açıklama yapıldı:

"Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ ile bir araya gelerek Zafer Partisi ailemize katılmıştır. Burdur Tefenni Belediye Başkanımız Ümit Alagöz'ün ardından, Denizli Kale Belediyesi ile birlikte Zafer Partisi'nin belediyecilik anlayışı ikinci belediyemizde de temsil edilecektir. Bu önemli katılım sürecindeki emekleri ve katkıları için Denizli İl Başkanımız Av. Yurdahan Özhan'a, belediye başkanlarımıza ve parti yetkililerimize teşekkür ediyoruz."