CHP'li Kara, Hatay sokak hayvanı barınağını soru önergesiyle Bakan Yumaklı'ya taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Kara, Hatay sokak hayvanı barınağını soru önergesiyle Bakan Yumaklı'ya taşıdı

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CHP\'li Kara, Hatay sokak hayvanı barınağını soru önergesiyle Bakan Yumaklı\'ya taşıdı
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CHP'li Kara, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanı barınağına ilişkin Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kara, barınağın hayvanlar için uygun olup olmadığını sordu; gönüllülerin yalıtım, çatı ve hijyen sorunları bildirdiğini aktardı.

(TBMM) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanları için yapılan rehabilitasyon merkezi ve barınağa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanları için yapılan rehabilitasyon merkezi ve barınağın durumunu, TBMM gündemine taşıdı.

Kara, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, barınağın, hayvanların yaşam koşulları ve sağlık hizmetleri açısından uygun olup olmadığını sordu.

Nermin Yıldırım Kara, soru önergesinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılının eylül ayında sahipsiz sokak hayvanları için bir rehabilitasyon merkezi ve barınak inşa edileceğini açıkladığını, inşaatın iki ay içinde tamamlanacağının belirtildiğini anımsattı. İnşaat sürecinin ancak 2026 yılının mayıs ayında sona yaklaştığının duyurulduğunu belirten Kara, gönüllülerin barınakta yaptıkları incelemelerde çeşitli sorunlar tespit ettiğini ifade etti.

Kara, önergesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

"Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının eylül ayında sahipsiz sokak hayvanları için bir rehabilitasyon merkezi ve barınak inşa edileceğini açıklamış, inşaatın iki ay içinde tamamlanacağı belirtilmesine rağmen ancak 2026 yılının mayıs ayında inşaat sürecinde sona gelindiğini duyurmuştur. Söz konusu merkezde incelemelerde bulunan gönüllüler barınağın sokak hayvanlarını yağışlı, soğuk veya sıcak havalardan koruyacak bir yalıtımının bulunmadığını, üstlerinde bir çatı olmadığını, hayvanların hijyenik olmayan bir ortamda yaşadıklarını, köpeklerin inşaatlarda kullanılan el arabaları içinde taşındığını, görevli personelin hayvan sağlığı ve bakımı alanında yetkinliği konusunda kaygılı olduklarını bildirmişlerdir."

Belediyenin farklı ilçelerde sokak hayvanlarını topladığını, bu sırada hayvanların istif halinde taşındığını ve yaralanma gibi sağlık sorunları bulunan hayvanlara gerekli tedavinin uygulanamadığının da iddia edildiğini belirterek, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Hatay Büyükşehir Belediyesinin inşa etmiş olduğu barınak hizmete uygun hale getirilmiş midir? Getirilmediyse hayvanların toplanıp bu merkeze getirilmesinin gerekçesi nedir? Sokak hayvanlarının toplanması süreci nasıl yürütülmektedir? Bunun için belediye tarafından kaç araç ve personel tahsis edilmiştir? Barınağın kapasitesi, hayvanların barındırılması için uygun alanların sayısı ve büyüklüğü denetlenmiş midir? Eğer bir uygunsuzluk tespit edilmişse bunun giderilmesi için herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Barınakta kaç veteriner hekim görev yapmaktadır? Toplanan hayvanların sağlık kontrolünden geçirilmesi için hangi önlemler alınmıştır? 2026 yılı içinde toplanan sokak hayvanlarının türleri ve ilçelere göre dağılımı nedir?

İlçe belediyelerinin sokak hayvanları konusunda yaptıkları çalışmalar (aşılama, kısırlaştırma vb.) var mıdır? Varsa denetlenmekte midir? Barınakta, ekim ayı itibarıyla kaç sokak hayvanı bulunmaktadır? Bu hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, sahiplendirilmesi için bir plan hazırlanmış mıdır? Toplanan sokak hayvanlarının kaçı sahiplendirilmiştir? Barınakta, ekim ayı itibarıyla kaç sokak hayvanı bulunmaktadır? Bunların kaçı kısırlaştırılmış, halen hangi çalışmalar yapılmaktadır? Hatay'da yeni barınakların ve rehabilitasyon merkezinin inşa edilmesi planlanmakta mıdır? Hatay'da trafik kazası gibi sebeplerden dolayı yaralanan sokak hayvanlarına ilk yardım hizmeti verecek, 7/24 çalışan bir çağrı sistemi var mıdır? Belediye envanterinde hayvan nakil aracı var mıdır? Varsa 15 ilçeye hizmet verebilecek kapasitede midir?"

Kaynak: ANKA
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