Özgür Karabat: "Milleti, Partinin Seçime Girememe Riskine Karşı Alternatifsiz Bırakamayız" - Son Dakika
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Özgür Karabat: "Milleti, Partinin Seçime Girememe Riskine Karşı Alternatifsiz Bırakamayız"

18.07.2026 13:31  Güncelleme: 15:26
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Amasya İl Başkanı'nın görevden alınmasının ardından il örgütü ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek parti içi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Karabat, 'Aman CHP'de bir kurultay daha gelir' diyemeyeceklerini, milleti baskın seçim veya partinin seçime girememe riskine karşı alternatifsiz bırakamayacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Amasya İl Başkanı İlker Küp'ün görevden alınmasının ardından Amasya İl Örgütü ve belediye başkanları ile bir araya geldi. Karabat, "Buna karşı ne olursa olsun 'Aman CHP'de bir kurultay daha gelir' diyemeyiz. Milleti, herhangi bir baskın seçime karşı, milleti partinin seçime girememe riskine karşı alternatifsiz bırakamayız. Bizim derdimiz memleket meselesidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Amasya İl Başkanı İlker Küp'ün görevden alınmasının ardından Amasya İl Örgütü ve belediye başkanları ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında yapılan toplantıda konuşan Karabat, son dönemde parti içi ve genel siyasetle ilgili yaşanan gelişmelere değindi. Karabat, "Buna karşı ne olursa olsun 'Aman CHP'de bir kurultay daha gelir' diyemeyiz. Milleti herhangi bir baskın seçime karşı, milleti partinin seçime girememe riskine karşı alternatifsiz bırakamayız. Bizim derdimiz memleket meselesidir" diye konuştu.

Parti kalelerini korumanın memleket için önemli olduğunu vurgulayan Özgür Karabat, CHP'ye yönelik saldırıların aslında Cumhuriyet'e yapılmış bir saldırı olduğunu belirterek, nerede bir zafer kazanılsa oranın belediye başkanının görevden alındığına dikkati çekti. Yaşanan süreçlerin asılsız iddialara dayandığını söyleyen Karabat, Amasya örgütüne ve halkına teşekkür ederek partinin anketlerdeki yükselişine ve hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Karabat: 'Milleti, Partinin Seçime Girememe Riskine Karşı Alternatifsiz Bırakamayız' - Son Dakika

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