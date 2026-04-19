CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: "Yolsuzluk İftirasına Dünyada İnanan Yok"

19.04.2026 09:40  Güncelleme: 10:14
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'de "yolsuzlukla mücadele" adıyla yürütülen operasyonların uluslararası verilerde karşılık bulmadığını belirterek, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algı Endeksi'nde ülkenin puanının son yıllarda gerilediğine dikkati çekti.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Türkiye'de "yolsuzlukla mücadele" adı altında yürütülen operasyonların uluslararası verilerle örtüşmediğini belirtti.

Karabat, "Yolsuzluk iftirasına dünyada inanan yok, işte gerçek veriler" başlıklı açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de son bir yıldır 'yolsuzlukla mücadele' başlığı altında özellikle CHP'li belediyelere yönelik çok sayıda operasyon yapılıyor. Peki bu süreç uluslararası göstergelere nasıl yansıyor? Verilere bakalım. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) verisi en temel referanslardan biri. Türkiye'nin puanı yıllardır düşüyor: 2020: 40, 2021: 38, 2022: 36, 2023: 34, 2024: 34, 2025: 31."

Yani son 5 yılda Türkiye toplamda 9 puan kaybetmiş durumda. Bu, aynı endekste en hızlı gerileyen ülkelerden biri olmak anlamına geliyor. 2025 verisi özellikle dikkat çekici. Türkiye 31 puana gerileyerek 182 ülke arasında 124'üncü sıraya düştü. Bu seviye, 42 olan dünya ortalamasının oldukça altında. Eğer yürütülen operasyonlar uluslararası ölçekte 'etkili bir yolsuzlukla mücadele' olarak algılansaydı, bunun CPI verisine en azından sınırlı bir pozitif yansıması beklenirdi. Ancak tam tersi oluyor. Operasyonların yoğunlaştığı dönemde Türkiye'nin puanı düşmeye devam ediyor. Eğer gerçekten güçlü bir yolsuzlukla mücadele yürütülüyorsa, bu neden en temel küresel endekste en ufak bir iyileşme olarak bile görünmüyor? Çünkü tüm dünya, Türkiye'de yolsuzlukla mücadele edilmediğini, otoriter rejim inşası için yargı operasyonları yapıldığını biliyor.

19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte çok sayıda belediyeye operasyon yapıldı. Ancak bu süreç, uluslararası göstergelerde yolsuzlukla mücadelede iyileşme olarak yansımıyor. Tüm dünya Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanının yargı ile esir alındığını görüyor. Bir ülkede yolsuzlukla mücadele gerçekten etkiliyse, bunun en temel çıktılarından biri neden uluslararası güven endekslerine yansımıyor? Çünkü Türkiye'de esas yapılan, Trump ve Tom Barrack'ın emirleri altında demokrasinin tasfiye edilmesidir. Sadece yolsuzlukta değil, diğer pek çok alanda da AKP Türkiye'yi dünyada dibe çekmektedir: Türkiye dünyadaki araştırmalarda artık demokrasi değil, seçimli otoriter sistem olarak da bilinen 'Hibrit rejim' kategorisinde yer alıyor.

Türkiye ayrıca, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 143 ülke arasında 118. sırada. Sefalet Endeksi'nde dünyada 5'inci sırada. Temel Haklar kategorisinde 143 ülke arasında 134. sırada. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke içinde 159. sırada.

Toplumsal desteğini kaybeden AKP, kurduğu yargı cuntası ile muhalefeti sindirmek ve tüm bu gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar güneş balçıkla sıvanmaz. Halkımız bunların hesabını eninde sonunda sorar."

Kaynak: ANKA

