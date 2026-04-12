CHP'li Karaca: Feldispat Madenciliği Tehlikeli

12.04.2026 18:11
Gülizar Biçer Karaca, Buldan'daki feldispat madenciliğinin sağlık ve çevre için tehdit olduğunu vurguladı.

(DENİZLİ) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Buldan'da yapılması planlanan feldispat madenciliği faaliyetinin hem insan sağlığını hem de çevreyi tehdit edeceğini belirterek, "Buna izin veremeyiz" dedi.

Karaca, Büyük Menderes İnisiyatifinin çağrısıyla geldiği Buldan'da yapılmak istenen madencilik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülizar Biçer Karaca, feldispat madeni arama çalışmalarının ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açacağını ifade etti.

"Buldan şifa merkezi olmaktan çıkacak"

Buldan'ın yıllardır göğüs hastalıkları için bir şifa merkezi olarak bilindiğini vurgulayan Karaca, şunları söyledi:

"Şimdi Buldan dendiğinde hepimizin aklına, hatta Buldanlı olmayanların da aklına şu gelir: Göğüs hastalıklarından rahatsız olanlar Buldan'daki hastaneye gelirler ve binlerce yurttaşımız verem ve benzeri birçok göğüs hastalığından kurtulmak, şifa bulmak için Buldan'a gelirler; şifa bulup giderler. Peki, bu şirkete peşkeş çekilmek istenen bu bölgedeki feldispat madeni arama işlemi gerçekleşirse ne olacak? Akciğer hastalıklarının şifa kaynağı olan, oksijen kaynağı olan Buldan; bu kez akciğer tedavisi mümkün olmayan 'silikozis' dediğimiz bir hastalığa ve ardından yaygın bir şekilde akciğer kanserine yol açacak. Gerçekten mücadelesi çok güç olan bu hastalıklarla burada birçok yurttaşımız mücadele etmek zorunda kalacak."

"Hem insan sağlığına hem çevre sağlığına zarar verecek hem de içilen, kullanılan suyu zehirleyecek"

Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğum süreçte Çine bölgesinde birçok silikozis hastasıyla görüştük ve maalesef tedavisi mümkün değil. 45-50'li yaşlarda hayatlarını kaybediyorlar. Peki feldispat sadece insanlar üzerinde mi etkili? Tabii ki hayır. Çevredeki tüm canlılar ve bitki örtüsü bu toz ve toz bulutlarıyla kuruyacak, yok olacak. Peki su kaynakları? Az önce muhtarımın ifade ettiği gibi burada Buldan merkeze su kaynakları aktarılıyor. O su kaynakları da o madenin patlatmalarla yerinden oynamasıyla maalesef zehirlenecek. Yani aslında bu madencilik faaliyeti; hem insan sağlığına hem çevre sağlığına zarar verecek hem de içilen, kullanılan suyu zehirleyecek. Buna izin veremeyiz! Buna izin vermek demek, burası başta olmak üzere Denizli'nin kaderini olumsuz yönde etkileyecek hastalıklara yol açmak ve Denizli'nin, Buldan'ın akciğeri olan bu bölgenin yok olması demek olacak. Ben şuna inanıyorum: Eğer bu şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MAPEK ve bütün ilgili yetkililer Buldan'daki bu feldispat madenciliği işlemini durdurmazlarsa hem hukuki yoldan mücadelemiz hem de halkın direnişi meşrudur, haklıdır! Geleceğiz, buraya daha kalabalık geleceğiz. Buldan halkı asla yalnız olmayacak. Daha kalabalık geleceğiz ve burada maden arama işlemi yapmaya kalkanların başına burayı dar edeceğiz."

Kaynak: ANKA

ABD heyeti müzakere için Pakistan’da ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi "Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
“Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj “Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti! Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj
Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım

18:02
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
17:29
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
