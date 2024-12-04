CHP'li Karasu'dan Ulaştırma Bakanı'na Sert Eleştiri - Son Dakika
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CHP'li Karasu'dan Ulaştırma Bakanı'na Sert Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, yüksek internet fiyatları ve yavaş hız için Bakan Uraloğlu'nu eleştirdi.

04.12.2024 15:36
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yüksek internet ücretleri ve internet hızıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu eleştirdi. Karasu, " Türkiye'de operatörler ve internet servis sağlayıcıları gemi azıya almış durumda. Ulaştırma Bakanı beyefendi çıkmış Telekom'u suçluyor, 'Serbest piyasa' diyor ama ortada serbest piyasanın S'si bile yok. Dünyanın en pahalı ve yavaş interneti Türkiye'de. Sansürün kol gezdiği, iktidara her türlü eleştirinin yasaklandığı ülke Türkiye. Bakan, Türk Telekom'un soygununa göz yumuyor ama onu suçluyor. Yani kendisi ak kaşık, kendisi dışında herkes suçlu. Suçlamayı bırakın da iş yapın, vatandaşın mağduriyetlerini ortadan kaldırın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bir televizyon programında Türkiye'deki ortalama internet hızının istenilen düzeyde olmadığını belirterek, "Birinci derecede sorumlu Türk Telekom" sözlerine tepki gösterdi. Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan, Türk Telekom'un soygununa göz yumuyor ama onu suçluyor. Yani kendisi ak kaşık, kendisi dışında herkes suçlu. Suçlamayı bırakın da iş yapın" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karasu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında yönelttiği sorulara da yazılı olarak yanıt verdi. Mevzuatı hatırlatan Bakan Uraloğlu, yüksek internet ücretleriyle ilgili olarak; "İşletmeciler, abonelerine sundukları hizmetlerine karşı uygulayacakları tarifeleri ilgili mevzuata ve BTK düzenlemelerine aykırı olmadığı sürece serbestçe belirleyebilmektedir. Ayrıca, BTK'ca Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi ile işletmecilerin belirli hizmet kalemlerine ilişkin tüketicilere uygulayabilecekleri azami ücretler belirlenmektedir. Diğer taraftan ilgili mevzuat çerçevesinde BTK tarafından yapılan Pazar analizleri neticesinde Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip olduğu belirlenen işletmecilerin toptan düzeydeki hizmetlere (EPG'ye sahip işletmecinin diğer işletmecilere sunduğu hizmetlere) ilişkin tarifeleri BTK onayına tabidir" yanıtını verdi.

"Suçlamayı bırakın da iş yapın, vatandaşın mağduriyetlerini ortadan kaldırın"

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına tepki gösteren Karasu, şunları söyledi:

"Türkiye'de operatörler ve internet servis sağlayıcıları gemi azıya almış durumda. Ulaştırma Bakanı beyefendi çıkmış Telekom'u suçluyor, 'Serbest piyasa' diyor ama ortada serbest piyasanın S'si bile yok. Dünyanın en pahalı ve yavaş interneti Türkiye'de. Sansürün kol gezdiği, iktidara her türlü eleştirinin yasaklandığı ülke Türkiye. Bakan, Türk Telekom'un soygununa göz yumuyor ama onu suçluyor. Yani kendisi ak kaşık, kendisi dışında herkes suçlu. Suçlamayı bırakın da iş yapın, vatandaşın mağduriyetlerini ortadan kaldırın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Karasu'dan Ulaştırma Bakanı'na Sert Eleştiri - Son Dakika

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