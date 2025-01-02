CHP'li Kasap'tan KYK Yurdu Eleştirisi

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(ANKARA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Devlet Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun boşaltılarak Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini iddia etti. Kasap, "Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri yayınlamıştı. Başta sizin müdürleriniz uymuyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Emeklilerin 12 bin lira aldığı, asgari ücretin 22 bin lira olduğu Türkiye'ye bu şatafat, bu lüks yakışmıyor. Yazıklar olsun" dedi.

CHP'li Kasap, Devlet Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun boşaltılarak Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kasap, şöyle konuştu:

"Burası KYK'ya bağlı Devlet Hatun Kız Öğrenci yurduydu. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası olarak değiştirilmiş. Öğrenciler 4-5'li odalarda, ranzalarda kalırken il müdürlüğünün yapmış olduğu bu uygulama Türkiye için zulümdür. İçerideki tefrişatı da ayrıca paylaşacağım. Sayın müdürün yatak odasından tutun dinlenme odasına, banyosuna, tuvaletine kadar... Maalesef Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan İl Müdürü Bülent Küçük burayı komple müdürlük binası haline çevirdi. Burası sil baştan tekrardan alınmış. Şu koltuk takımı sadece 200-300 bin lira... Ayrıca bu odada bir ayrıntı var. Burası sayın müdürün makam odası. Bakın burada gizli bir kapıyı var. Açıyorsunuz müdür beyin dinlenme odası, banyo vs. için yer ayrılmış. Ye kürküm ye. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri yayınlamıştı. Başta sizin müdürleriniz uymuyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Emeklilerin 12 bin lira aldığı, asgari ücretin 22 bin lira olduğu Türkiye'ye bu şatafat, bu lüks yakışmıyor. Yazıklar olsun."