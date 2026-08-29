CHP'li Kaya: Güneş Yeniden Doğacak, Umut Büyüyecek - Son Dakika
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CHP'li Kaya: Güneş Yeniden Doğacak, Umut Büyüyecek

CHP\'li Kaya: Güneş Yeniden Doğacak, Umut Büyüyecek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Tekirdağ'da düzenlenen Parti Okulu eğitiminde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın sorunlarını (Ergene kirliliği, öğrenci barınma, altyapı) eleştirdi ve 'Güneş yeniden doğacak, halkın iktidarı kurulacak' mesajı verdi.

(TEKİRDAĞ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Güneşin Türkiye'de en güzel battığı topraklardan, güneşin yeniden doğacağı bütün topraklara sesleniyoruz. Güneş batarken hüzünlenebiliriz. Ama biliriz ki güneş yeniden doğacaktır. Bizim umudumuz da böyledir. Ne kadar karanlık olursa olsun umudumuzu kaybetmeyiz. Güneş yeniden doğacak. Umut yeniden büyüyecek. Halkın iktidarı mutlaka kurulacak. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığında düzenlenen CHP Parti Okulu'nun İl Yönetici Eğitimi'ne katılarak açıklamalarda bulundu. Trakya programı kapsamında Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde örgütle buluştuklarını belirten Kaya, Parti Okulu'nun CHP'yi iktidara taşıyacak kadroların yetiştiği bir siyaset okulu olduğunu söyledi.

Kaya, Tekirdağ'daki eğitimin tarihsel bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'a gelerek yeni Türk harflerini halkımıza bizzat anlattı. Kara tahta başına geçt.; Cumhuriyet'in eğitim ve aydınlanma devriminin ışığını bu topraklarda halkımızla buluşturdu. Bu nedenle Tekirdağ İl Yönetici Eğitimimizi, Cumhuriyet'i yalnızca kurmakla kalmayıp eğitimle, bilimle ve aydınlanmayla geleceğe taşıyan Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ediyoruz. 98 yıl önce Tekirdağ'da kara tahta başında yakılan eğitim ve aydınlanma meşalesini bugün Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu'nda büyütüyoruz" dedi.

"TEKİRDAĞ'IN SORUNU BÜYÜMEK DEĞİL, İKTİDARIN İHMALİDİR"

Tekirdağ'ın tarım, sanayi ve turizm potansiyeline dikkati çeken Kaya, altyapıdan eğitime kadar birçok alanda sorun yaşandığını kaydetti. Merkezi idarenin tutumunu eleştiren Kaya, şöyle konuştu:

"Özellikle Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Ergene hattındaki hızlı sanayileşme ve nüfus artışı karşısında, belediyelerimizin ve bölge milletvekillerimizin üstün gayretlerine rağmen merkezi yönetimin yatırımları yetersiz kalmaktadır. Tekirdağ bir büyükşehir olmasına rağmen merkezi idarenin İller Bankası aracılığıyla mevzuat çerçevesinde yapması gereken kaynak aktarımında belediyelerin mensup olduğu siyasi partiyi gözetmesi sorunları ağırlaştırmaktadır. 'Silkeleyin' talimatıyla başlayan süreç, bu anlayışın en açık göstergesidir. Tekirdağ büyüyor, ancak yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla yeterli iş birliği kurulmadığı için bu büyüme çoğu zaman plansız ve denetimsiz gerçekleşiyor. Sanayi büyürken çevre ihmal edilemez, Ergene ölemez. Fabrikalar çoğalırken tarım toprakları, su havzaları ve dereler görmezden gelinemez. Nüfus artarken okul, yol, su, kanalizasyon ve konut ihtiyacı yok sayılamaz."

Ergene Nehri'ndeki kirliliğe ve tarım sektöründeki maliyet artışlarına da değinen Kaya, "Ergene Nehri yıllardır sanayi kirliliğinin bedelini ödüyor. 2011 yılında büyük vaatlerle 'Ergene Şafak Harekatı' başlatıldı. Ergene'de yeniden balık tutulacağı söylendi. Aradan yıllar geçti; vaziyet ortada. Çiftçimiz mazot, gübre, tohum, ilaç, enerji ve işçilik maliyetlerinin altında eziliyor. Biz sanayiye karşı değiliz. Tarımı yok etmeyen sanayileşme, doğayı kirletmeyen üretim, insanı dışlamayan kentleşme istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZ BARINAMIYOR, BESLENEMİYOR"

Eğitim altyapısı ve üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlara işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Namık Kemal Üniversitesi, 32 bini aşkın öğrencisiyle hızla gelişiyor ancak öğrencilerin barınma ve beslenme sorunu giderek ağırlaşıyor. Bir üniversite öğrencisi dersine mi çalışacak, kirasını mı düşünecek? Karnını mı doyuracak, yol parasını mı hesaplayacak? Bizim anlayışımız nettir: Barınma bir haktır. Beslenme bir haktır. Eğitim bir haktır. Devlet, üniversite öğrencisine güvenli ve nitelikli yurt sağlamak, sağlıklı ve yeterli beslenme imkAnı sunmak zorundadır. Çünkü eğitim piyasanın insafına bırakılacak bir hizmet değil, sosyal devletin temel sorumluluğudur."

"GENÇLERİMİZİ UYUŞTURUCUYA VE SANAL KUMARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Gençliği tehdit eden unsurlar hakkında değerlendirmede bulunan Kaya, "Türkiye'nin hemen her ilinde olduğu gibi Tekirdağ'da da gençlerimizi tehdit eden iki büyük tehlike var: Uyuşturucu ve sanal kumar. Uyuşturucu çetelerine, yasa dışı bahis ve sanal kumar ağlarına karşı devlet, aile, okul, üniversite, yerel yönetimler ve sivil toplum birlikte mücadele etmelidir. Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu baronlarına, yasa dışı bahis ve sanal kumar ağlarına terk etmeyeceğiz" dedi.

Saha çalışmalarına ve parti içi eğitime devam edeceklerini vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parti Okulumuzda yöneticilerimizi, partimizin tarihi, programı ve temel değerleri, sosyal demokrat siyaset, örgütlenme, etkili iletişim, saha çalışması, yerel sorunlara çözüm üretme ve iktidar perspektifiyle güçlendiriyoruz. Tekirdağ milletvekilliği yapan Cemil Uybadın, Halk Fırkası'nın kurucu kadrolarında yer alan önemli isimlerden biridir. Bugün de Grup Başkanımız Faik Öztrak, milletvekillerimiz Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun ve Cem Avşar, yerel yöneticilerimiz, kadın ve gençlik örgütlerimiz ve partimizin her kademesinde görev yapan yol arkadaşlarımızla Tekirdağ'da güçlü bir mücadele sürdürüyoruz. Eğitimlerimizi tamamlayacağız ve sahaya çıkacağız. Sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy çalışacağız. Halkımızı dinleyeceğiz. Sorunlarını bileceğiz. Çözüm üreteceğiz, çözümlerimizi halkımızla paylaşacağız.

"GÜNEŞ BATAR AMA YENİDEN DOĞAR"

Bugün Trakya'dayız. Güneşin Türkiye'de en güzel battığı topraklardan, güneşin yeniden doğacağı bütün topraklara sesleniyoruz. Güneş batarken hüzünlenebiliriz. Ama biliriz ki güneş yeniden doğacaktır. Bizim umudumuz da böyledir. Ne kadar karanlık olursa olsun umudumuzu kaybetmeyiz. Güneşin battığı Trakya'dan, güneşin yeniden doğacağı Türkiye'ye selam olsun. Güneş yeniden doğacak. Umut yeniden büyüyecek. Halkın iktidarı mutlaka kurulacak. Biz hazırız, örgütümüz hazır, Türkiye hazır. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Kaya: Güneş Yeniden Doğacak, Umut Büyüyecek - Son Dakika

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