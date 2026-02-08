Mesut Özarslan AK Parti'ye Geçiyor - Son Dakika
Mesut Özarslan AK Parti'ye Geçiyor

08.02.2026 12:42  Güncelleme: 15:29
CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Şubat Çarşamba günkü AK Parti grup toplantısında AK Parti rozeti takılması bekleniyor.

Haber: İleyda ÖZMEN

31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören'de Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın 11 Şubat Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında AK Parti'ye geçeceği öğrenildi. İYİ Parti kökenli olan Özarslan, Keçiören'de seçim kazanarak ilçenin 35 yıl sonra yeniden CHP tarafından yönetilmesini sağlamıştı.

Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceğine ilişkin olarak parti kaynakları, "Bir aydır konuşulan bu konuyla ilgili olarak Mesut Özarslan'dan açıklama bekledik, geçmeyeceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Bir başka parti kaynağı ise Özarslan'ın AK Parti'ye geçme ihtimaline ilişkin olarak, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçiş sürecinde etkili olan iddiaların benzeri Mesut Özarslan hakkında da bir süredir gündemdeydi. Keçiören Belediye Başkanı'nın önceki görevlerine ilişkin bazı iddialar gündeme getirilmişti. AK Parti'ye geçerse, bu iddialara yönelik şantaja boyun eğmiş olur" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti kaynakları Özarslan'ın önümüzdeki AK Parti grup toplantısında partiye geçeceğini, rozetini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağını kaydetti.

Özarslan, hakkındaki iddiaların konuşulmaya başlamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Dava İnsanlık Davasıdır'. 'Nızam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası' Davamızdır. Vesselam" ifadesini kullanmakla yetinmişti.

Kaynak: ANKA

