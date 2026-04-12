CHP'li Kış'tan TÜVTÜRK ve Araç Muayene Ücretlerine İlişkin Şeffaflık Eleştirisi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, araç muayene ücretlerindeki artışlar ve TÜVTÜRK'ün mali yapısına ilişkin soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği yanıtı değerlendirdi. Kış, yanıtın soruların özüne temas etmekten kaçındığını belirterek, "Bu bir cevap değil, sorumluluktan kaçınma metnidir" dedi. Bakanlığın yalnızca işlem sayısını açıkladığını, gelir ve paylaşım detaylarını paylaşmadığını vurguladı.

Kış, 2024 ve 2025 yıllarında 32 milyondan fazla araç muayene edildiğini, bu işlemlerden milyarlarca liralık gelir elde edildiğini, ancak bu gelirlerin ne kadarının kamuya aktarıldığına dair veri bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, araç muayene ücretlerinde son iki yılda yüzde 80 ila 140 oranında artış olduğunu, bu artışların maliyet kalemlerine dayandırılmadığını ve kredi kartı ödemelerinde ek bedel alınmasının yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllarda yaklaşık 767 milyon TL büyüklüğündeki işlemlerin detaylarının sorulmasına rağmen yanıt alınamadığını belirten Kış, bu tutarın açıklanmamasını kamu adına ciddi bir sorun olarak değerlendirdi. Vatandaşın ödediği her kuruşun hesabının verilmesi gerektiğini vurgulayarak, konunun takipçisi olacağını söyledi.