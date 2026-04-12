CHP'li Kış'tan TÜVTÜRK ve Araç Muayene Ücretlerine İlişkin Şeffaflık Eleştirisi

12.04.2026 06:09
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, araç muayene ücretlerindeki büyük artış ve TÜVTÜRK'ün mali yapısına yönelik Ulaştırma Bakanlığı'nın yanıtsız bıraktığı soruları gündeme getirdi. Kış, kamuya aktarılan gelirler konusunda şeffaflık sağlanması gerektiğini vurguladı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, araç muayene ücretlerindeki artışlar ve TÜVTÜRK'ün mali yapısına ilişkin soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği yanıtı değerlendirdi. Kış, yanıtın soruların özüne temas etmekten kaçındığını belirterek, "Bu bir cevap değil, sorumluluktan kaçınma metnidir" dedi. Bakanlığın yalnızca işlem sayısını açıkladığını, gelir ve paylaşım detaylarını paylaşmadığını vurguladı.

Kış, 2024 ve 2025 yıllarında 32 milyondan fazla araç muayene edildiğini, bu işlemlerden milyarlarca liralık gelir elde edildiğini, ancak bu gelirlerin ne kadarının kamuya aktarıldığına dair veri bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, araç muayene ücretlerinde son iki yılda yüzde 80 ila 140 oranında artış olduğunu, bu artışların maliyet kalemlerine dayandırılmadığını ve kredi kartı ödemelerinde ek bedel alınmasının yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllarda yaklaşık 767 milyon TL büyüklüğündeki işlemlerin detaylarının sorulmasına rağmen yanıt alınamadığını belirten Kış, bu tutarın açıklanmamasını kamu adına ciddi bir sorun olarak değerlendirdi. Vatandaşın ödediği her kuruşun hesabının verilmesi gerektiğini vurgulayarak, konunun takipçisi olacağını söyledi.

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
