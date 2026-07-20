Lale Karabıyık Mezarı Başında Anıldı... Özgür Özel: Yeri Kolay Kolay Doldurulacak İnsan Değil

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 25., 26. ve 27. Dönem Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, vefatının birinci yılında memleketi Bilecik'te mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Törende konuşma yapan Özel, "Her ölüm erken ölüm ama Lale Hanımınki hakikaten erken. 'Her ölümden sonra yeri zor doldurulur' derler, hakikaten yeri kolay kolay doldurulacak insan değil." dedi.

CHP'nin önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı ve 25., 26. ve 27. Dönem Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, vefatının birinci yılında memleketi Bilecik'te düzenlenen törenle anıldı. Bilecik Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma programına CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Törende konuşan Özel, Karabıyık'ın siyasi kimliğinin yanı sıra insani yönüyle de örnek bir isim olduğunu belirterek, "Her ölüm erken ölüm ama Lale Hanımınki hakikaten erken. 'Her ölümden sonra yeri zor doldurulur' derler, hakikaten yeri kolay kolay doldurulacak insan değil." ifadelerini kullandı.

"LALE HOCA BENİM İÇİN SADECE BİR YOL ARKADAŞI DEĞİLDİ"

"HEPİMİZE VE PARTİMİZE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLDU"

Özgür Özel, konuşmasında Lale Karabıyık'ın çalışma azmi, fedakarlığı ve çevresine verdiği destekle unutulmaz bir isim olduğunu söyledi.Geçen yıl düzenlenen anma törenine katılamadığı için içinde bir eksiklik hissettiğini belirten Özel, Karabıyık'ın iyi bir akademisyen, siyasetçi ve yol arkadaşı olduğunu vurguladı.Özel, "Ben hem iyi bir siyasetçi olduğuna, çok çalışkan bir siyasetçi olduğuna, hem de çok iyi bir insan ve yol arkadaşı olduğuna tanıklık eden birisiyim." dedi.Karabıyık'ın hastalık sürecinde dahi moralini yüksek tuttuğunu anlatan Özel, onun kendi durumundan çok ailesini, sevenlerini ve çevresindeki insanları düşündüğünü ifade etti.Özel, "Ben ona moral vermek için aradığımda baktım ki en üst düzeyde moralini yüksek tutuyor ama onu kendinden ziyade hep ailesi, sevenleri için yapıyordu." diye konuştu.Lale Karabıyık'ın akademik birikimi ve milletvekilliği dönemindeki çalışmalarına da değinen Özel, onun Meclis çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Karabıyık'ın özellikle eğitim ve yükseköğretim konularındaki uzmanlığıyla öne çıktığını belirten Özel, şöyle konuştu:"Akademisyen tarafıyla mesela kürsüde YÖK ile ilgili konular konuşulurken, eğitimle ilgili konular konuşulurken ses tonuyla değil ama içerikle çok güçlü konuşmalar yapardı. Meclisin en dağınık zamanlarında bile dikkati üstüne toplamayı, konuşmasının içeriğiyle anlatmayı başarırdı."Karabıyık'ın Meclis çalışmalarına büyük önem verdiğini ifade eden Özel, "MYK'dan Meclis devamlılığı en yüksek Genel Başkan Yardımcısı'ydı. Meclis kürsüsü içinde üniversite kürsüsü gibi çalışkandı, yapıcıydı." dedi.Anma törenine Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Talat Bakkalcıoğlu, Lale Karabıyık'ın eşi Nezih Karabıyık, kızı Pınar Karabıyık Yabaş, CHP önceki dönem Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye ve il genel meclisi üyeleri, partililer ile vatandaşlar katıldı.