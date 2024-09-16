CHP'li Meclis Üyesi Ata Uysal Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir'de, motosikletiyle kaza yapan Dikili Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Ata Uysal yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye, Uysal'ın (20) kullandığı 35 AZG 992 plakalı motosiklet, Dikili - Çandarlı kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Uysal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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