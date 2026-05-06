CHP'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı

CHP\'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı
06.05.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de CHP'li belediye meclis üyesi K.D., hakaret gerekçesiyle gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Meclis Üyesi K.D., 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi K.D. hakkında, bir sosyal medya platformu (Instagram) üzerinden paylaşılan video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Basşavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup; söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle şüpheli hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Tehdit', 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel’in yerine gelen isim açıklandı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı
Galatasaray’da Dursun Özbek’in yeni yönetim listesi belli oldu Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu

14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
13:14
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap
13:12
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:13:11. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.