CHP\'li Milletvekili Deniz Demir, İstanbul Üniversitesi\'nin Ziyaretçilere Açılmasına Tepki Gösterdi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İstanbul Üniversitesi'nin vatandaş ziyaretine açılmasına tepki gösterdi. Ziyaretçilerin amfilere kadar girdiğine dikkat çeken Demir rektörlüğe seslenerek, "Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Oradaki gençlerimizin yarınlara umut olması için uygun eğitim alanının yaratılması ve korunması gerekmektedir. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bu yanlış karadan dönmeleri için sesleniyorum. Öğrencilerinizin seslerine kulak verin. İstanbul Üniversitesi müze değildir" dedi.
Rektörlük kararı ile İstanbul Üniversitesi'nin kampüsü vatandaşlara açıldı. Alınan kararın ardından ziyaretçiler kampüsü doldurdu. Ders işlenirken gelen vatandaşlar amfilere girerek öğrencileri izledi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir rektörlüğün verdiği kararı eleştirerek şöyle konuştu:
"MİLYONLARCA GÖÇMENİN OLDUĞU BİR ŞEHİRDE KAMPÜSLERİ HERKESE AÇMAK GÜVENLİ DEĞİL"
"İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, okulun tüm kampüslerinde kapıların herkes için ziyarete açıldığını duyurdu. Duyurunun ardından üniversite öğrencileri karara karşı çıktı. İstanbul Üniversitesi'nin bir müze değil okul olduğunu hatırlatan öğrenciler karardan dönülmesini talep etti. Öğrencilerin itirazlarına kulak tıkayan rektörlük uygulamayı sürdürdü. Bugün ise kampüse gelen ziyaretçiler ders işlenen amfilere kadar girdi, kapıda dikilerek öğrencileri izlemeye başladı. Hatta bazıları amfide dolanarak dersin ve öğrencilerin fotoğraflarını çekti. Öğrenciler fotoğraflarının çekilmesine tepki gösterirken gelen ziyaretçiler oralı bile olmadı. İstanbul Üniversitesi her şeyden önce bir eğitim kurumudur. Orası müze değil sirk değil. Okul yönetimi her önüne geleni içeri alarak gençlerimizin güvenliğini tehlikeye atıyor. Milyonlarca mültecinin, göçmenin cirit attığı bir şehirde, gençlerimizin eğitim gördüğü alanların halka açılması, bu gençlerin güvenliğinin tehlikeye atılmasıdır. Yaşanacak olası bir güvenlik ihlalinde rektörlük nasıl hesap verecek."
Ziyaretçilerin amfilere kadar girdiğine dikkat çeken CHP'li Demir bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi:
REKTÖRLÜĞE SESLENDİ
"Aynı zamanda bu karar ile öğrencilerin eğitim hakları da ihlal ediliyor. Bugün rektörlüğün vermiş olduğu bu yanlış karar ile her önüne gelen İstanbul Üniversitesi kampüslerine girebiliyor. Böyle bir ortamda nasıl verimli eğitim sağlanabilir. Amfilere giren ziyaretçiler öğrencilerin fotoğraflarını çekmiş. Öğrenciler bu durumdan oldukça rahatsız. Bu alenen taciz. Üniversiteliler sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Oradaki gençlerimizin yarınlara umut olması için uygun eğitim alanının yaratılması ve korunması gerekmektedir. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bu yanlış karadan dönmeleri için sesleniyorum. Öğrencilerinizin seslerine kulak verin. İstanbul Üniversitesi müze değildir!"
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Milletvekili Deniz Demir, İstanbul Üniversitesi'nin Ziyaretçilere Açılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?