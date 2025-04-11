CHP'li Milletvekili Nalbantoğlu'ndan İller Bankası'na Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Bakanlığınızın ilgili kuruluşu olan İller Bankası'nca son dört ayda belediyelerden SGK ve vergi borçları karşılığında toplam ne kadar kesinti yapılmıştır? Son dört ayda AKP'li belediyelerden de kesinti yapılmış mıdır" diye sordu.

CHP'li Rıfat Nalbantoğlu, SGK ve vergi borçları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası payından altı milyar lira kesinti yapılmasına tepki göstererek, konuyu TBMM Başkanlığı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

AK Parti'nin kendisi gibi düşünmeyen, kendisine oy vermeyen, kendisine muhalif olan her kese, her kurum ve kuruluşa düşmanca bir tutum içinde yaklaştığını ve bunun 19 Mart'tan sonra iyice açığa çıktığını ifade eden Nalbantoğlu, belediyelere yönelik mali uygulamaların da bunun bir başka boyutu olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir yandan cezalarla bir yandan da ilgili kuruluşu olan İller Bankası aracılığıyla İzmir'in üstüne kabus gibi çöktüğüne dikkat çeken Nalbantoğlu, "İktidarı kaybetme korkusuyla ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halkın iradesine yenik düşecekler" dedi.

"AKP'li Belediyelerden de kesinti yapıyor musunuz?"

Konuyla TBMM gündemine de taşıyan Nalbantoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergede, şu sorulara yer verdi:

"Bakanlığınızın ilgili kuruluşu olan İller Bankası'nca son dört ayda belediyelerden SGK ve vergi borçları karşılığında toplam ne kadar kesinti yapılmıştır? SGK ve vergi borçları karşılığında kesinti yapılan belediyeler ile kesinti miktarlarının dağılımı nasıldır? Son 4 ayda AKP'li belediyelerden de kesinti yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi belediyeden ne kadar kesinti yapılmıştır? İller Bankası paylarından önümüzdeki aylarda da kesinti yapılacak mıdır? Yapılacaksa hangi belediyelerden ne kadar kesinti yapılacaktır? SGK ve vergi borçları konusunda hangi belediyeler ile yapılandırma yapılmış, hangi belediyeler ile yapılandırma yapılmamıştır? İller Bankası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında SGK ve vergi borçları konusunda yapılandırma yapılmamasının gerekçeleri nelerdir?"