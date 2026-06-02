CHP'li Milletvekillerine Fezleke Yolunda İddialar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Milletvekillerine Fezleke Yolunda İddialar

02.06.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilleri hakkında fezleke talebiyle dosyayı Ankara'ya gönderdi.

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesi talep edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlar, HTS/baz kayıtları ve diğer deliller birlik para talep edilmesi, paranın temin edilmesi, Ankara'da teslim edilmesi ve bu sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

'ÖZEL VE AĞBABA'NIN BİLGİSİ DAHİLİNDE PARA TESLİM EDİLDİ' İDDİASI

Şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in beyanlarında; adaylık süreci kapsamında 1 milyon avro talep edildiği, bu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği, bu sürecin Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin ifade edildiği belirtildi.

Muhittin Böcek'in beyanlarında ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceği, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği yönünde ifadeler yer aldığı, HTS ve baz kayıtları incelendiğinde; para tesliminin gerçekleştiği iddia edilen tarihlerde tarafların Ankara'da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde oldukları, bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğü kaydedildi.

Yapılan değerlendirme neticesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9'uncu maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kapsamda ilgililer hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesine karar verildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda; milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.

Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ayrıca yürütülmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Politika, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Milletvekillerine Fezleke Yolunda İddialar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:33:53. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Milletvekillerine Fezleke Yolunda İddialar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.