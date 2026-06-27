CHP Sözcüsü Sarı, Adalar Belediye Başkan Vekilliğine Seçilen Medine Pamuk'u Kutladı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Adalar Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Medine Pamuk'u kutlayarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalar Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Sayın Medine Pamuk'u kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Sayın Pamuk'un halkçı, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Adalar'a önemli katkılar sunacağına, ilçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.