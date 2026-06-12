CHP'li Sarı'dan, Buca Belediyesi Başkanvekilliği'ne Seçilen Hüseyin Benzer'e Tebrik

(ANKARA)- CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Buca Belediyesi Başkanvekilliği'ne seçilen Hüseyin Benzer'i tebrik ederek, " Sayın Benzer'in halkçı belediyeciliğin başarılı örneklerinden birini ortaya koyacağına ve Buca'ya önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Dudam'ın tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması nedeniyle Buca Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle CHP'nin adayı Hüzeyin Benzer Buca Belediyesi Başkanvekilliği'ne seçildi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Benzer'i tebrik etti. Sarı'nın paylaşımı şöyle:

"Buca Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Sayın Hüseyin Benzer'i kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Sayın Benzer'in halkçı belediyeciliğin başarılı örneklerinden birini ortaya koyacağına ve Buca'ya önemli katkılar sunacağına inanıyorum."