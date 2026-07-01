CHP'li Nazlıaka, Tutuklu Akademisyeni Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP'li Nazlıaka, Tutuklu Akademisyeni Ziyaret Etti

01.07.2026 14:56
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Nazlıaka, NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan Dr. Emel Memiş'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

(ANKARA) - CHP'li Aylin Nazlıaka, NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret eden CHP'li Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Sevgili Emel, NATO Zirvesi öncesinde 'terör' diye asla ve asla kendi ismiyle yan yana gelmeyecek bir suç isnat edilerek tutuklandı. Kendisiyle yaptığım görüşmede herkese selamını iletti. Ayrıca size Emel'in notunu da okumak istiyorum. Şöyle diyor Emel: 'Ben hayatım boyunca barış için eşitlik için mücadele verdim. Benimle 'terör örgütü' üyeliğini yan yana nasıl getirebildiklerini aklım almıyor. 15 yaşındaki oğlumun gözleri önünde sabah 05.30'da evimin aranılarak gözaltına alınmasını aklım almıyor. 82 yaşında inşaat mühendisi bir doğa gönüllüsünü, 75 yaşında bir doğa gönüllüsünü, 68 yaşında yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bir öğretmeni; doğa sevdalılarını benimle birlikte bu koşullarda gözaltına almalarını aklım almıyor. Tutuklu olduğumuz bu kurumda geçirdiğimiz her saatin, her saniyenin hesabını soracağım.'"

Emel Hoca, az önce kendi notunda da söylediği gibi hayatını barışa, adalete, eşitliğe adamış bir insan; bir feminist, bir bilim kadınıdır. Şu anda kendisiyle yaptığımız görüşmede en büyük kaygısı öğrencilerinden uzak olması. Diyor ki: 'Ben bütünleme kağıtlarını okumuştum. Final notlarını çıkarmıştım. Ancak bunları sisteme giremedim. O yüzden öğrencilerim adına kaygılıyım.' Tabii, Emel Hoca'nın burada olmasının hiçbir sebebi yok. Gözdağı vermek amacıyla 209 kişiyi gözaltına aldılar. Bu cezaevinde 4 erkek, 14 kadın olmak üzere tutsak etmeye çalıştıkları; ancak her biri doğa hakkı savunucusu olan güzel insanlar var. Hayatını doğa haklarına, hak temelli politikalara, insan haklarına, kadın haklarına adamış insanları alıp şu anda burada koğuşlarda tutuyorlar. Emel Hoca'nın da onunla birlikte tutsak edilmeye çalışılan kişilerin de derhal serbest bırakılması gerekiyor. Geç gelen adalet, adalet değildir. NATO Zirvesi öncesi gözdağı vermek istediğiniz bu güzel insanları bir an önce serbest bırakın."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sincan Cezaevi, İnsan Hakları, Emel Memiş, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Nazlıaka, Tutuklu Akademisyeni Ziyaret Etti - Son Dakika

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