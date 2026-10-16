CHP'li Ömer Fethi Gürer, mikro esnafa sıfır komisyon için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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CHP'li Ömer Fethi Gürer, mikro esnafa sıfır komisyon için kanun teklifi verdi

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CHP\'li Ömer Fethi Gürer, mikro esnafa sıfır komisyon için kanun teklifi verdi
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TESK yönetimini ziyaret ederek kartlı ödeme komisyonlarına sınır getiren kanun teklifi verdi. Teklif, mikro ölçekli esnaf için sıfır, diğer esnaf için yüzde 0,50, diğer üye işyerleri için yüzde 0,75 komisyon öngörüyor.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TESK Genel Başkanlığı'na seçilen Mehmet Yiginer, TESK Genel Başkan Vekili Hayrettin Yıldırım, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve TESK Denetim Kurulu Üyesi Alim Yeşil'i ayrı ayrı ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TESK Genel Başkanlığı'na seçilen Mehmet Yiginer, TESK Genel Başkan Vekili Hayrettin Yıldırım, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve TESK Denetim Kurulu Üyesi Alim Yeşil'i ayrı ayrı ziyaret etti.

TBMM'de esnaf için verdiği önerge ve kanun tekliflerine değinen Gürer, "Esnafımızın durumunun iyileştirilmesi, sorunların çözüm bulması için biz esnafımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Niğde Esnaf ve Oda Başkanımız Alim Yeşil üst kurul üyesi olması da Niğde'miz içinde önemli" diye konuştu.

Gürer, POS cihazı bulundurmak ve kartlı ödeme kabul etmek zorunda olan esnafın, bankaların ve ödeme kuruluşlarının aldığı komisyonların kazançlarını olumsuz biçimde etkilediği belirterek bunun düzeltilmesi için kanun teklifi verdiğini dile getirdi.

"FARKLILAŞTIRILMIŞ BİR SİSTEM OLUŞTURULMALI"

Gürer, şunları kaydetti:

"Büyük işletmeler açısından yönetilebilir düzeyde kalan kartlı ödeme maliyetleri, küçük esnaf için doğrudan gelir kaybına oluşturmaktadır. Esnaf zaten kira, elektrik, su, personel, hammadde, vergi ve sigorta gibi çok sayıda zorunlu giderle karşı karşıyadır. Bunların üzerine her kartlı işlemden yapılan kesinti eklendiğinde esnafın gerçek kazancı daha da düşmektedir. Özellikle küçük esnaf uygulanan ekonomik politikalar ile iyice daralmış durumdadır. Kredisini ödemekte zorlanmakta, sattığı ürünün yerine yeni ürün alıp koymakta da zorlanmaktadır. Esnaf vergi, faiz, kira, sabit giderlerle uğraşırken sattığı ürünün yerine sattığı fiyattan ürün almakta zorlandığını ifade etmektedirler. Mikro ölçekli bir esnaf ile büyük bir işletmenin kartlı ödeme sistemlerinden kaynaklanan maliyeti aynı şekilde değerlendirilmemelidir. Küçük esnafın korunması için işlem hacmi ve ekonomik büyüklük dikkate alınarak farklılaştırılmış bir sistem oluşturulmalıdır."

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda değişiklik yapılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu belirten Gürer, "Mikro ölçekli esnaf için komisyonun yüzde sıfıra indirilmesini, diğer esnaf ve sanatkarlar için yüzde 0,50, diğer üye işyerleri için ise yüzde 0,75 üst sınır getirilmesini öneriyoruz. Esnafın ayakta kalabilmesi için kartlı ödeme sistemlerinin oluşturduğu maliyetin makul ve ölçülü seviyeye çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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