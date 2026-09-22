CHP\'li Orhan Sarıbal Turgutlu\'da okul saldırısında ihmallerin hesabını sordu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılmalı, varsa ihmallerin sorumluları hesap vermelidir. Çocuklarımızın yaşam hakkını ve güvenli eğitim hakkını savunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarıbal, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde gerçekleşen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı öğrencilerimize ve tüm yaralılara acil şifalar diliyor, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çocuklarımızı sabah okula gönderirken can güvenliklerinden kaygı duyduğumuz bir yaşamı kabul etmiyoruz.

Her çocuğun güven içinde eğitim almasını, her öğretmenin güven içinde görev yapmasını sağlamak, ülkeyi yönetenlerin temel sorumluluğudur. Okulların ve çevrelerinin güvenliği sağlanmalı, silaha erişimi önleyecek etkili tedbirler alınmalı, rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilmelidir. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılmalı, varsa ihmallerin sorumluları hesap vermelidir. Çocuklarımızın yaşam hakkını ve güvenli eğitim hakkını savunmayı sürdüreceğiz."