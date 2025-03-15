CHP'li Öztunç'tan Kayıp Kişilerle İlgili Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'li Öztunç'tan Kayıp Kişilerle İlgili Soru Önergesi

Ali Öztunç, depremde kaybolanların akıbetini sordu, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama talep etti.

15.03.2025 10:35
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(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında kaybolan kişilerin akıbetini TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi verdi. Öztunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Kayıp yakınlarından alınan DNA örneklerine istinaden kayıp yakınlarına olumlu veya olumsuz neden dönüş yapılmamaktadır" sorusunu yöneltti.

CHP Kahramanmaraş Millevekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında kaybolanların akıbetini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu. TBMM Başkanlığı'na Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Öztunç, kayıplar konusunda bugüne kadar neden ilerleme kaydedilemediğini sordu.

Öztunç'un Bakan Yerlikaya'ya yönelttiği sorular şöyle:

"11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depreminde kayıp başvuru yapılan kişi sayısı nedir? Bakanlığın kayıp olarak kayda geçirilmiş vatandaş sayısı iller bazında ne kadardır? Bunların kaçı çocuktur? Bu çocukların akıbeti ne olmuştur?

Kayıp yakınlarından alınan DNA örneklerine istinaden kayıp yakınlarına olumlu veya olumsuz neden dönüş yapılmamaktadır?  Bugüne kadar kayıp olarak bildirilenlerden kaçı bulunmuştur? On binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremde defin yapılırken kimlik tespitlerinin doğru yapılmadığı ve bu yüzden kayıplara ulaşılamadığı iddiası doğru mudur?

Kayıplar konusunda bugüne kadar neden bir ilerleme kaydedilememiştir? Bakanlık olarak kayıpların bulunması için neler yapmaktasınız?"

Kaynak: ANKA

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