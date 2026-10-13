CHP\'li Öztürkmen, 13 ilde 55 medrese için Tekin\'in yanıtını eleştirip istifa istedi

CHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Hasan Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "medrese" adı altında yürütülen faaliyetlere ilişkin soru önergesine verdiği yanıta ilişkin açıklama yaptı. Öztürkmen, "Alimler ve Medreseler Birliği" adı altındaki yapılanmanın 13 ilde toplam 55 medresede faaliyet yürüttüğünü belirterek, söz konusu faaliyetlerin Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na aykırı olduğunu belirtti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen "Alimler ve Medreseler Birliği" adlı yapılanmanın geçen aylarda Konya'da "icazet ve mezuniyet töreni" düzenlediğini ifade eden Öztürkmen, söz konusu törende, medreselerde Kur'an, hadis ve tefsir dersleri aldığı belirtilen 28 kız öğrenciye icazet belgesi verildiğini kaydetti.

Farklı tarikat ve cemaatlere bağlı yüzlerce vakfın kendi başlarına eğitim-öğretim faaliyeti yürüttüğünü belirten Öztürkmen, "Göz göre göre Cumhuriyet kanunları çiğnenmekte, eğitim ve öğretim birliğini sağlayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ayaklar altına alınmaktadır" dedi.

"BAKAN TEKİN SANIRIM ŞAKA YAPMAKTADIR"

Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesiyle söz konusu faaliyetleri sorduğunu, Tekin'in ise önergeye yanıt verdiğini belirtti.

Bakanlığın yanıtında, "Bakanlığımız kayıtlarında medrese adı altında faaliyet gösteren bir özel öğretim kurumu türü ve bu adla kayıtlı özel öğretim kurumu bulunmamaktadır" ifadelerinin yer aldığını aktaran Öztürkmen, "Bakan Tekin sanıyorum şaka yapmaktadır. Medrese diye bir eğitim kurumu zaten olamaz. Biz size 'medrese' adı altında faaliyet yürüten, diploma veren, icazet töreni düzenleyen yasa dışı oluşumlara karşı nasıl önlemler aldığınızı sormuştuk" dedi.

Bakan Tekin'in yanıtında, soru önergesine konu kuruluş adına Bakanlık kayıtlarında faaliyet izni düzenlenmiş bir özel öğretim kurumu bulunmadığının belirtildiğini aktaran Öztürkmen, yanıttaki şu ifadeleri paylaştı:

"Bakanlığımıza bağlı veya Bakanlığımızca izin verilmiş bir eğitim kurumu niteliği taşımayan yapılarda faaliyet yürüten kişilere ilişkin görevlendirme, unvan ve formasyon kayıtları da Bakanlığımızca tutulmamaktadır. Bakanlığımız kayıtlarında, soru önergesine konu kuruluş ile Bakanlığımız arasında imzalanmış bir iş birliği protokolü bulunmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imzaladığı protokollere ilişkin kayıt ve değerlendirmeler ise ilgili kurumların görev ve yetki alanındadır."

"BAKAN TEKİN GÖRMEZDEN GELİYOR"

Bakanlığın yanıtını eleştiren Öztürkmen, "Yanıttan anlaşılacağı üzere Bakan Tekin özetle görmezden geliyor. Kulağının üstüne yatıyor ve 'Bizi ilgilendiren bir durum yok' demeye getiriyor" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, Bakan Tekin'in yasa dışı olduğunu savunduğu faaliyetlere karşı harekete geçmek yerine sorumluluğu dışında tuttuğunu öne sürerek "Bakan Tekin, 'medrese' adı altında açıkça yürütülen yasa dışı faaliyetin üzerine gideceğine, soru önergemizi ihbar kabul edip kanunsuz eylemleri durdurmak üzere harekete geçeceğine 'bizi ilgilendirmez' diyebiliyor" dedi.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KOLTUĞUNDAN AYRILSIN"

Öztürkmen, Yusuf Tekin'i eğitim politikaları üzerinden de eleştirerek "Okulları tarikatların arka bahçesine çeviren, cemaat vakıflarına 'sivil toplum kuruluşu' diyerek iş birliği yapmaya devam edeceğini ilan eden Yusuf Tekin medreselere de göz yumuyor. Okullarda katliamları önleyemeyen, öğrencileri de öğretmenleri de mutsuz eden, Cumhuriyet eğitimini dinamitleyen Bakan Tekin bu millete bir iyilik yapsın ve Milli Eğitim Bakanlığı koltuğundan bir an önce ayrılsın" değerlendirmesinde bulundu.