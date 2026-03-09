CHP'li Öztürkmen'den İran Füzesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Öztürkmen'den İran Füzesi Açıklaması

09.03.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öztürkmen, İran'dan atılan füzelerin ABD ve İsrail'in kışkırtması olduğunu belirtti.

(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze olayına ilişkin, "İran'ın direnişi karşısında soğuk terler döken Trump-Netanyahu ikilisi, Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyor" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füzenin parçalarının Gaziantep'te boş araziye düşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öztürkmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Füze kışkırtmasının yeni sahnesi Hatay'ın ardından bu kez Gaziantep'te sergilendi. Sınırımızın dışında NATO unsurlarınca vurulan bir füzenin parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü."

Hedefi ve rotası belli olmayan ancak büyük ihtimalle Doğu Akdeniz'de ABD-İngiltere askeri üslerini hedef alan füzenin sanki Türkiye'ye atılmış gibi yansıtıldığını görüyoruz.

"ABD, adeta gelecek yeni provokasyonların adresini vermektedir"

Füze kışkırtmasıyla eşzamanlı olarak ABD'nin Adana Başkonsolosluğunda görevli personelinin ve ailelerin Adana'yı terk etmesini istemesi manidardır. Daha ileri giden ABD, tüm Güneydoğu Anadolu kentlerimizi 'riskli' ilan etmiştir. Adana başta olmak üzere tüm Güneydoğumuzu İran'ın hedefi olacakmış gibi yansıtmaya çalışan ABD, adeta gelecek yeni provokasyonların adresini vermektedir.

"İran İHA'sı sanılan bazı İHA'ların ABD kontrolünde olduğunu tüm dünya öğrenmiş oldu"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper, önceki gün dikkat çekici bir açıklama yapmış, İran'ın insansız hava araçlarının tasarımlarını ele geçirerek tersine mühendislik yöntemiyle kopyaladıklarını ve bu İHA'ları İran'a karşı kullandıklarını söylemişti. Tam bir itiraf. Yani İran İHA'sı sanılan bazı İHA'ların ABD kontrolünde olduğunu tüm dünya öğrenmiş oldu.

"Oyuna gelmeyeceğiz"

Gaziantepli hemşehrilerim başta olmak üzere tüm Türk Milleti'ni ABD- İsrail ve NATO kışkırtmalarına karşı uyanık olmaya davet ediyorum. İran halkının ve bölgenin üzerine karabasan gibi çöken bu Epstein koalisyonunun yapmayacağı provokasyon, planlamayacağı 'sahte bayrak operasyonu' yoktur. İran'ın direnişi karşısında soğuk terler döken Trump-Netanyahu ikilisi, Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Oyuna gelmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztürkmen'den İran Füzesi Açıklaması - Son Dakika

Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi. ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
Meksika’da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi Baal heykeli yakıldı Meksika'da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi; Baal heykeli yakıldı

18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
18:36
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
18:18
Özgür Özel’e bir soruşturma daha
Özgür Özel'e bir soruşturma daha
16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 19:45:26. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Öztürkmen'den İran Füzesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.