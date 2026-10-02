CHP\'li Öztürkmen, Mersin\'deki pijamalı görüntüleri TBMM gündemine taşıdı

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Mersin'de belediyelere yönelik operasyonda bir kadının pijamalı görüntülerinin servis edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye "Özel hayatın gizliliğini ve ev mahremiyetini ayaklar altına alan bu görüntüyü kimler, hangi talimatla çekmiş ve basına servis etmiştir? Kadını gece kıyafetleriyle görüntüleyip servis edenler hakkında işlem başlatılmış mıdır?" sorularını yöneltti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Mersin'de belediyelere yönelik operasyonda bir kadının evinin kapısını açtığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Öztürkmen, görüntülerin kimler tarafından servis edildiğini ve sorumlular hakkında işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

Öztürkmen, Çiftçi'ye şu soruları yöneltti:

"- Özel hayatın gizliliğini ve ev mahremiyetini ayaklar altına alan bu görüntüyü kimler, hangi talimatla çekmiş ve basına servis etmiştir?

Kadını gece kıyafetleriyle görüntüleyip servis edenler hakkında işlem başlatılmış mıdır?

İçişleri Bakanlığı yaşanan skandal olayın sorumluluğu alıp, hem kadından hem de kamuoyundan özür dileyecek midir?

'Ailemiz güvende' adı altında operasyonlar düzenleyen, 'Aile Yılı' ilan ederek ailenin önemine vurgu yapan Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, bu görüntülerin tekrarlanmaması için hangi önlemleri almaktadır?"