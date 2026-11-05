CHP'li Salıcı'nın sığınak sorularına Bakan Kurum milli güvenlik yanıtı verdi - Son Dakika
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CHP'li Salıcı'nın sığınak sorularına Bakan Kurum milli güvenlik yanıtı verdi

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CHP\'li Salıcı\'nın sığınak sorularına Bakan Kurum milli güvenlik yanıtı verdi
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın sığınaklara ilişkin soru önergesine Bakan Murat Kurum yanıt verdi. Kurum, sayı, kapasite ve denetim bilgilerinin milli güvenlik açısından hassas olduğunu belirterek ayrıntılı bilgi vermedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Türkiye genelindeki sığınakların sayısı, kapasitesi, yeni inşa edilen sığınaklar ve denetim sonuçlarına ilişkin sorularına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu bilgilerin milli güvenlik açısından hassasiyet taşıdığını belirterek ayrıntılı bilgi vermedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye genelindeki mevcut sığınak sayısı ve kapasiteleri, yeni sığınak projesi için ayrılan bütçe, inşa edilen sığınaklar ve denetim sonuçları ile vatandaşların en yakın sığınağa ulaşmasını sağlayacak dijital altyapı çalışmalarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Bakan Kurum, önergeye ilişkin yanıtında şunları kaydetti:

"Sığınaklar 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu kapsamında, düşman taarruzları, tabii afetler ve büyük yangınlar karşısında halkın can ve mal kaybının azaltılması ile hayati önemi haiz tesis ve hizmetlerin korunmasına yönelik sivil savunma tedbirlerinin bir parçasıdır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yayımladığı sivil savunma mevzuatı listesinde de Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilat ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile Sığınak Yönetmeliği açıkça yer almaktadır. Ayrıca, Sığınak Yönetmeliği 7 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile güncellenmiş olup, mevcut özel ve genel sığınakların denetlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu tutulmuştur.

Bununla birlikte, sığınaklara ilişkin yer seçimi, sayı, kapasite, tamamlanma durumu, kullanım hazırlığı, il bazlı dağılım, önceliklendirme, devam eden yapım süreçleri, gecikme nedenleri, arazi tahsisi, ihale finansman safhaları gibi bilgiler; niteliği itibarıyla yalnızca idari veri değil, aynı zamanda milli güvenlik, milli savunma ve kritik altyapı güvenliği ile doğrudan bağlantılı hassas bilgilerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 16'ncı maddesi uyarınca, açıklanması halinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Benzer şekilde, Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşlarında gizlilik dereceli belgeler için uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.

Bu nedenle, önergedeki hususlar, kamu düzeni ile milli güvenliğin korunması bakımından gizlilik arz etmekte olup; halkımızın güvenliği, refahı ve olağanüstü hallere karşı korunma kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında yürütülen iş ve işlemler, ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde, yürürlükteki mevzuat ve güvenlik usulleri çerçevesinde sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
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