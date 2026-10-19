CHP\'li Salıcı, SPK Başkanı Sütçü\'nün istifası ile fon soruşturması ilişkisini sordu

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa gerekçesi ile fon soruşturması arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevini ihmal ettiyse neden yargılanmıyor? İhmal etmediyse neden istifa ediyor? İstifası sağlık sorunlarıyla ilgiliyse fon soygunundan aklanmış mı oluyor? Fon soygunuyla ilgiliyse neden sağlık sorunları gerekçe gösteriliyor?" ifadesini kullandı.