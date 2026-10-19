CHP\'li Saraç, TÜİK verilerini eleştirip 125 bin 606 TL\'lik yaşam maliyetini paylaştı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, ülkedeki ekonomik sorunlara dikkat çekerek, "Emekliyi ve emekçiyi yoksulluğa ve borca, gençleri umutsuzluğa sürükleyen bu düzen kader değildir. Bu tablonun siyasi sorumluluğu doğrudan AKP'nindir! Halkı açlığa mahkum eden, yoksulluğu kader gibi gösteren bu düzen değişmeli" dedi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerini eleştirdi. Saraç, "BİSAM (Birleşik Metal İş - Sınıf Araştırmaları Merkezi) açıkladı: Ekim ayında dört kişilik bir ailenin yalnızca karnını doyurabilmesi için 38 bin 235 TL, insanca yaşayabilmesi için 125 bin 606 TL gerekiyor! TÜİK'in tartışmalı enflasyon rakamlarıyla kağıt üzerinde yaratılan pembe tablo, halkın boş tenceresini doldurmuyor. Siz rakamlarla oynuyorsunuz, halk pazarda filesini dolduramıyor! Emekliyi ve emekçiyi yoksulluğa ve borca, gençleri umutsuzluğa sürükleyen bu düzen kader değildir. Bu tablonun siyasi sorumluluğu doğrudan AKP'nindir! Halkı açlığa mahkum eden, yoksulluğu kader gibi gösteren bu düzen değişmeli" değerlendirmesinde bulundu.