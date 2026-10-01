CHP\'li Sarı, 2 milyar liralık yolsuzluk iddiasında Meclis\'te arınma istedi

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, sermaye piyasalarındaki "fon krizi" ve yolsuzluk iddialarına ilişkin, "Aylardır dile getiriyoruz: 'Arınma, arınma, arınma...' Arınmayı hep birlikte, şeffaf bir şekilde TBMM'nin çatısı altında millete hissettirmek zorundayız. Adil ve şeffaf bir ülke olduğumuzu gösteremezsek ne finansal krizlerin ne de yolsuzlukların sonu gelmez" çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenecek özel oturum öncesinde, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.