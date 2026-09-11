CHP\'li Sarı, AK Parti\'ye geçen belediye başkanlarına tepki gösterdi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasına, "Kimsenin şüphesi olmasın; sandıkta kendilerine verilen yetkiyi başka bir siyasi çizgiye taşıyanlar ilk seçimde kaybedecek" diyerek tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2024 yerel seçimlerinden bugüne, partimizin adayı olarak seçilen çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi iktidar saflarına geçti. Ağustos ayında partimizden istifa ederek görevlerine bağımsız devam eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve dün istifa eden Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da AKP'ye katılarak vatandaşın verdiği oylara ihanet etmişlerdir.

Peki adayları kim belirledi, hangi yöntemlerle belirledi, hangi referanslarla bu isimler tercih edildi? Bütün sorumluluğu AKP'ye geçenlerin üzerine yüklemek, işi yarım bırakmaktır. Sorumluluğu yalnızca saf değiştiren isimlere yükleyip işin içinden çıkamayız. 2024 yerel seçimlerinde bu isimleri kimlerin, hangi yöntemlerle ve hangi referanslarla adaylaştırdığı mutlaka sorgulanmalıdır. Bu sürece ilişkin kapsamlı ve samimi bir öz eleştiri yapılmadan aynı hataların tekrarını önlemek mümkün değildir. Siyasi sorumluluk yalnızca gidenlere değil, onları o makamlara taşıyanlara da aittir.

Kimsenin şüphesi olmasın; sandıkta kendilerine verilen yetkiyi başka bir siyasi çizgiye taşıyanlar ilk seçimde kaybedecek. Partimiz, sorumluluk almayı bilen, yürüdüğü siyasi çizgi belli olan doğru adaylarla 2029 seçimlerinde kaybettiği belediyeleri tekrar kazanacaktır."