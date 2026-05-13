CHP'li Sarı'dan Gys Eğitim Programına Tepki: "Bu Sınavla İlgili Verilecek Eğitim Dijital Ortamda Niye Yapılmıyor?"
CHP'li Sarı'dan Gys Eğitim Programına Tepki: "Bu Sınavla İlgili Verilecek Eğitim Dijital Ortamda Niye Yapılmıyor?"

13.05.2026 17:14  Güncelleme: 18:33
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İçişleri Bakanlığı'nın Ayvalık'ta düzenleyeceği GYS eğitim programına yönelik eleştirilerde bulunarak, bu harcamaların gereksiz olduğunu ve dijital ortamda yapılması gereken eğitimin yüz milyonlara mal olacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İçişleri Bakanlığı'nın Ayvalık'ta GYS için eğitim programı düzenlemesine tepki göstererek "Bir hafta boyunca Ayvalık'ta konaklama, organizasyon bedeli, ulaşım bedeli, uçak, otobüs giderleri, harcırahlar, yevmiyeler oluşan milyonlarca liraya tekabül edecek bir gider kalemi açıyor. Bu eğitim verilen sınav dijital yapılacak bir sınav, sınavın başvuruları dijital ortamda alınıyor peki bu sınavla ilgili verilecek eğitim dijital ortamda ne için yapılmıyor" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı (GYS) kapsamında Ayvalık'ta düzenlenmesi planlanan eğitim programına tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenen Sarı, şunları kaydetti:

"Bugün yayınlanan tasarruf genelgeleriyle birçok kurum kuruluş, belediyeler faaliyetlerini daraltmak ve sınırlandırmak durumunda kalıyor fakat görüyoruz ki İçişleri Bakanlığı'nın bu tasarruf genelgesinden haberi yok. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ile ilgili olarak bir eğitim programı düzenliyorlar."




"TASARRUF TEDBİRLERİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR"



Bir hafta boyunca Ayvalık'ta konaklama, organizasyon bedeli, ulaşım bedeli, uçak, otobüs giderleri, harcırahlar, yevmiyeler oluşan milyonlarca liraya tekabül edecek bir gider kalemi açıyor. Bu eğitim verilen sınav dijital yapılacak bir sınav, sınavın başvuruları dijital ortamda alınıyor peki bu sınavla ilgili verilecek eğitim dijital ortamda ne için yapılmıyor?
Bugün dijitalleşme üzerine bütün kamu kurum kuruluşları çabalarken, yapılan sınavın başvurularının hepsi dijital ortamda yapılmış olmasına rağmen bu eğitimin Ayvalık'ta yapılması kamuyu milyonlarca liralık zarar oluşacak. Bu uygulamadan ve bu çağrıdan bir an evvel Bakanımızın vazgeçmesini, onun adına bir belge düzenleyen Mehmet Gökhan Zengin, Personel Genel Müdürü, bu yazıdan haberi var mı Bakan'ın bilmiyorum ve buradan çağrıda bulunuyorum, tasarruf tedbirlerine uygun bir şekilde çalışmalarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."
Kaynak: ANKA

